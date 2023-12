Serie D. Benucci verso Poggibonsi. Il Montevarchi adesso prova a chiudere per Rufini

Come anticipato ieri si sono divise le strade dell’Aquila e di Max Benucci, l’attaccante – rifinitore classe ‘98 arrivato in estate al seguito di mister Calori dopo la positiva parentesi nel Terranuova Traiana. Il sodalizio rossoblù ha ufficializzato il raggiungimento dell’intesa con il giocatore per la rescissione del contratto. Tra l’altro Benucci potrebbe accasarsi al Poggibonsi, la squadra alla quale il 22 ottobre scorso aveva segnato il gol del 2–0 giocando la sua partita migliore dall’arrivo a Montevarchi. Una prestazione maiuscola che lasciava presagire la definitiva consacrazione del calciatore come leader dello spogliatoio e, invece, un infortunio e la squalifica di tre turni, poi ridotta a due, rimediata dopo l’espulsione a gara finita proprio con il Poggibonsi, gli hanno fatto perdere terreno nella gerarchia delle scelte dell’allenatore. Annunciando la partenza del numero dieci la società rossoblù gli ha augurato di proseguire al meglio la carriera. Nicola Del Grosso, intanto, è impegnato a 360 gradi per mettere in fretta a disposizione del tecnico una valida alternativa non solo a Benucci ma anche allo sfortunato Andrea Casagni, il laterale del 2005 che si è procurato nella trasferta di Forte dei Marmi la lesione del legamento crociato del ginocchio destro chiudendo anzitempo la stagione. Una trattativa ben avviata riguarda Christian Rufini, punta esterna del Figline rivelazione del torneo. Aretino di nascita, 25 anni, si è formato nelle giovanili del Cesena prima di vestire le maglie di Foiano, Ribelle, Rezzato e Bastia. E’ il candidato principale ad affiancare in avanti Priore.

Giustino Bonci