Serie D: biturgensi in serie positiva da otto turni. Il cambio di passo del Sansepolcro. Bonura: "È la squadra che voglio»

SANSEPOLCRO

Era la trasferta forse più temuta all’interno del ciclo di ferro e dal "Malservisi-Matteini" è uscito il più bel Sansepolcro della stagione. Senza dubbio, il 2-0 sul campo – ancora imbattuto – del Follonica Gavorrano costituisce la più bella impresa della formazione "targata" Marco Bonura, che da grande ex come Fremura e Mezzasoma ha davvero giocato un brutto scherzo alla squadra allenata negli ultimi due campionati. Una vittoria che intanto fa classifica (staccate Sangiovannese e Orvietana, con il Montevarchi appena un punto sopra) e che allunga la serie positiva a otto turni, frutto di 2 vittorie e 6 pareggi, ma che soprattutto è espressione del cambio di passo effettuato dalla squadra con gli innesti di dicembre.

Proprio uno di essi, il giovane Cristian Grassi, ha sbloccato il risultato con una "perla" del suo repertorio: lo slalom e il preciso rasoterra di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere. A blindare il risultato è stato poi un altro classe 2004, Paolo Pasquali, alla sua seconda realizzazione in maglia bianconera: dopo il bel colpo di testa nella gara contro il San Donato Tavarnelle, ecco la girata di sinistro. Sansepolcro trascinato dai suoi ragazzi sottoquota, quindi e legni che per una volta sono stati alleati: l’unico vero pericolo corso da Di Stasio, ancora sullo 0-0, è stato infatti sul tiro di Pino che ha scheggiato la traversa, non dimenticando che Mezzasoma e Fracassini avevano già impegnato l’estremo locale con due botte al volo. "Ci tenevo molto a questa partita, come è normale quando ti ritrovi nella condizione di ex – ha dichiarato Bonura – e mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra, che non ha rischiato nulla se non quando il loro giocatore ha colpito il montante". Domenica prossima riposo e poi si tornerà in campo il 18, quando al Buitoni arriverà il Seravezza Pozzi.

Claudio Roselli