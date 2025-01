Serie D. Caos Riccione, lo United perde i pezzi. Saluta anche il portiere Kiri: l’ultimo dei titolari

Anche l’ultimo dei difensori, l’estremo, ha lasciato lo United Riccione. Ieri mattina Tomas Kiri, il portiere titolare dei biancazzurri e baluardo finale della rosa che aveva iniziato la stagione, ha rescisso il suo contratto con la società della riviera. L’albanese classe 2005 aveva firmato con il club lo scorso agosto e ora, dopo il terremoto societario che ha investito la squadra, anche lui ha fatto le valigie. La storia tra Kiri e lo United si è conclusa come quella dei suoi compagni, che dal cambio di dirigenza in poi hanno iniziato ad andarsene dalla riviera uno dopo l’altro, lasciando mister Cortellini, subentrato in panchina a Beoni, con una lista di soli under da schierare in campo durante i match.

Lo United Riccione sembra sempre di più un cantiere aperto, ma con lavori in corso che stentano a decollare. La rivoluzione è iniziata con il cambio di testimone al vertice della società, quando all’inizio di dicembre scorso la presidenza della squadra è passata dalle mani di Pasquale Cassese a quelle di una cordata di imprenditori capitanata di Jonathan Tranquilli. Da qui quattro sconfitte, un pareggio e un 15esimo posto in classifica occupato con appena 18 punti. Un tracollo da imputare alla partenza di tanti elementi, traghettatori della squadra nella prima parte di stagione, come Likaxhiu e l’ex capitano Ricozzi.

Come se non bastasse, la scorsa settimana la squadra si è vista chiudere in faccia i cancelli del suo stadio di ‘casa’, il Calbi di Cattolica: uno sfratto forzato dopo il mancato pagamento dell’affitto. Con la stabilità della società sempre più in bilico, il rischio è che si ripeta un altro caso Pistoiese, quando nella passata stagione la squadra toscana non finì neppure il campionato annullando tutte le gare disputate e cambiando il volto della classifica. Nel frattempo, la squadra di Cortellini, o quello che ne rimane, attende il Tau Altopascio, con l’incognita dello stadio in cui i riccionesi accoglieranno gli ospiti. La squadra toscana è una vera e propria corazzata costruita per la vittoria, attualmente sul terzo gradino della classifica e reduce da un fragoroso 4 a 1 contro l’Imolese. La speranza dei ragazzi di Cortellini è comunque quella di riuscire a dare lo scossone necessario a questo girone di ritorno.

Federico Tommasini