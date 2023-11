Serie D. Carpi, caccia al riscatto contro il Sangiuliano

CARPI

Voltare pagina. L’imperativo del Carpi che alle 14,30 riceve il Sangiuliano (una delle big del girone, che però con soli 7 punti è ferma al terz’ultimo posto) per cancellare il brutto scivolone di Corticella.

"Siamo delusi per la sconfitta – spiega mister Serpini – e ci siamo vergognati della prestazione, abbiamo cercato di capire i perché e vogliamo subito riscattarci. Affrontiamo una delle squadre più forti come organico, con tanta gente da C. Purtroppo fra acciacchi e febbre ho tanti dubbi, Mandelli non recupera, gioca dal 1’ Tentoni da cui mi aspetto una grande gara, ritroviamo Saporetti (foto) con cui ha parlato tanto, da lui mi aspetto che oltre a fare gol sia leader perché abbiamo bisogno di lui. Viene da un errore che ci è costato caro e l’ho investito ulteriormente di responsabilità".

Giudice. Dopo Corticella comminati 1200 euro di multa (offese all’arbitro dai tifosi), 4 giornate al preparatore Araldi, una a mister Serpini e a Rossi.

Programma. La 9^ giornata (14,30): Progresso-Lentigione, Imolese-Pistoiese, Sammaurese-Corticella, Mezzolara-San Marino, Borgo-Prato, Forlì-Sant’Angelo (15), Aglianese-Ravenna, Carpi-Sangiuliano, Certaldo-Fanfulla. Classifica: Ravenna 17, San Marino 16, Imolese 15, Carpi, Fanfulla e Forlì 14, Sammaurese, Corticella e Pistoiese 12, Prato 11, Sant’Angelo, Mezzolara e Aglianese 10, Lentigione 9, Borgo e Sangiuliano 7, Certaldo e Progresso 6.

Dal campo. Pronti 4-5 novità rispetto a Corticella, a meno che la febbre non cambi le carte in tavola: dietro Verza a destra, in mediana (Mandelli convocato ma è ko) D’Orsi in regia e Tentoni mezz’ala, davanti Cortesi (in vantaggio su Larhrib) dietro al rientrante Saporetti e ad Arrondini. Nei lombardi infortunati Carminati, Solerio e Makni, squalificati Guerrini e Brogno.

CARPI (4-3-1-2): Rinaldini; Verza, Rossini, Calanca, Cecotti; Tentoni, D’Orsi, Forapani; Cortesi; Saporetti, Arrondini. All. Serpini.

SANGIULIANO (4-3-3): Manfrin; Vassallo, Briski, Bruzzone, Lupinacci; Cinelli, Salzano, Atzeni; Qeros, De Angelis, Cogliati. All. Ciceri

Arbitro: Bortolussi di Nichelino Davide Setti