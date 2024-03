Serie D. Carpi e Ravenna avanti tutta

Dopo le due sorprese degli anticipi con le sconfitte di Forlì e San Marino delle quali il Lentigione non ha approfittato pareggiando in casa con il Certaldo ultimo in classifica, poche le novità dalle restanti gare del turno ordinario giocato ieri. Il Carpi vince e convince, il Ravenna vince su rigore ma vince, e quindi si allunga la classifica, con il Lentigione che resta quinto in piena zona play-off, ma ora insidiato ad un solo punto dal Corticella. Più staccate tutte le altre. Ora si torna in campo giovedì 28 con la difficile trasferta del Lenz in casa del Forlì, poi si passerà al 7 aprile con l’orario di inizio modificato alle 15: sarà la 13ª giornata del girone di ritorno e il Lentigione ospiterà il Borgo San Donnino.