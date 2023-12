Serie D. Carpi, il colpo a Forlì manca da 34 anni, ma la sfida vale tantissimo

CARPI

Manca da 34 anni il colpo grosso a Forlì per il Carpi, atteso domenica sul campo dei romagnoli per una sfida che vale tanto nella rincorsa al primato distante 5 punti. I biancorossi troveranno di fronte una squadra distante 2 punti che sogna il sorpasso e che viene da due ottime prestazioni, chiuse con un pari più che stretto (0-0) contro la capolista Ravenna due settimane fa e il colpo di domenica scorsa per 3-1 sul campo del San Marino secondo della classe. Un avversario che il Carpi fuori casa non batte in campionato dal 12 marzo del 1989 nell’allora C2, quando sospinta da oltre 500 tifosi la Tomeazzi-band si impose per 3-1 con le reti di Bertoldo, Cassa e Caramel a ribaltare il vantaggio iniziale romagnolo di Moretti. Quella vittoria, bissata la domenica dopo a Novara (1-0 Aguzzoli), diede il la alla fuga verso la C1 dei biancorossi, staccando due dirette inseguitrici. Da allora il Carpi ha giocato solo altre 3 volte al ’Morgagni’, vincendo in Coppa Italia di Lega pro il 3 ottobre 2012 per 3.-0 (doppio Ferretti e Di Gaudio), mentre negli ultimi due anni di D ha raccolto appena un punto con lo 0-0 dell’anno scorso, mentre nel campionato precedente (febbraio 2022, in foto) arrivò una pesante sconfitta per 4-1 (rete nel finale di Sivilla) che costò poi l’esonero a mister Togni, rimpiazzato dal ritorno di Bagatti. Andando indietro negli anni (sono 58 le sfide giocate in tutto) resta nella memoria il duello fra Carpi e Forlì in vetta alla D 1976-77, quando i biancorossi di Salvatore Bagni si fecero superare dai ’galletti’ alla penultima giornata cadendo fragorosamente a Imola e perdendo di un punto la C.

Dal campo. Solo con gli esami di oggi si capirà la reale entità degli infortuni di Viti e Frison, che ieri hanno lavorato a parte. Mercato. Il Prato ha annunciato di aver liberato l’attaccante Andrea Addiego Mobilio, uno dei punti di forza di questi ultimi 3 anni dei lanieri, che sta per firmare con l’Altamura. Al suo posto in attacco è stato preso Antonio Santarpaia, punta 2000 che ha giocato nella prima parte di stagione all’Aglianese. Proprio l’Aglianese a sua volta ha salutato l’ex biancorosso Ranelli, andato al Desenzano, e D’Amico che ha firmato col Budoni.

Davide Setti