Serie D, Carpi: la grande attesa verso la sfida di domenica col Ravenna. Lazzaretti: "Umiltà e concretezza»

CARPI

"L’obiettivo è quello di giocarci la Lega Pro fino alla fine". Così un caldo pomeriggio di fine luglio scorso Claudio Lazzaretti (in foto) apriva il primo giorni di allenamento del suo terzo Carpi. Otto mesi dopo quell’obiettivo è stato centrato, perché i biancorossi a 8 gare dalla fine sono a 1 dalla vetta. Ma il bello viene adesso, con il lungo count down che porta alla super sfida di domenica col Ravenna, un’attesa che Lazzaretti sta vivendo al fianco della squadra. "Stiamo vivendo una settimana di grande attesa – le parole del patron biancorosso – e sono certo affronteremo la gara contro il Ravenna con le stesse caratteristiche che abbiamo messo in campo nelle ultime settimane: umiltà, concretezza e piedi ben saldi al terreno. Stiamo facendo un buon girone di ritorno e vogliamo proseguire nel nostro percorso. Finalmente, dopo 8 mesi, l’infermeria si è completamente svuotata e potremo contare su l’intero organico a completa disposizione. Ho assistito di persona agli allenamenti, in questo inizio di settimana e ho visto l’atteggiamento e la faccia giusti per preparare una gara importante, bella e certamente sentita: ma in nessun caso decisiva".

Lazzaretti spiega così il cambio di passo dei biancorossi degli ultimi 2 mesi. "Siamo una squadra in salute – prosegue – che, ad una proposta offensiva importante, ha saputo in questi ultimi mesi trovare il giusto contrappeso in termini di equilibrio con la fase di non possesso. Ho visto un Carpi più maturo, in generale, e credo che questo sia il segreto degli ultimi risultati positivi che hanno contribuito ad alimentare l’entusiasmo". L’attesa in città si percepisce con gli striscioni (dopo quelli GdL sono apparsi anche quelli firmati dai Qzd, uno anche all’antistadio) e Lazzaretti sa quanto possa fare la differenza un ’Cabassi’ bollente. "Sono certo che domenica la squadra saprà andare oltre la fatica che questo percorso ha richiesto – conclude -percepisco grande attesa in città: i tanti striscioni mi hanno emozionato, esattamente come lo seppero fare tre estati fa, dandomi la spinta decisiva per iniziare questa avventura. Sono certo che il pubblico, e mi auguro di poter ritoccare il record di presenze al ’Cabassi’ toccato in occasione della finale Playoff della scorsa stagione, sarà il nostro dodicesimo uomo".

Dal campo. Si è fermato Verza ieri prima della fine dell’allenamento, a scopo precauzionale, per un leggero indolenzimento ma non preoccupa. Ieri tutti ok, compreso Cortesi, che ha effettuato regolarmente anche la partitella a campo ridotto. Anche Maini presente al campo, lavoro a parte per lui.

Davide Setti