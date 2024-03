Serie D. Carpi, la stagione di Tentoni è finita. C’è lesione al legamento crociato

Nel momento più felice della stagione arriva una brutta tegola per il Carpi, che perde Tommaso Tentoni, uno degli uomini-chiave della grande rimonta che negli ultimi 2 mesi ha portato la squadra di mister Serpini in vetta. Il centrocampista si era infortunato a metà primo tempo della super sfida col Ravenna, una torsione innaturale del ginocchio sul terreno per eseguire un aggancio di un pallone al limite dell’area. Dopo le brutte sensazioni dell’uscita dal campo (col giocatore con le mani sul volto) e quelle migliori di lunedì e martedì, ieri Tentoni presso il ’Valparma Hospital’ di Langhirano ha effettuato gli esami, sotto la supervisione del medico biancorosso dottor Vincenzo Tronci, che hanno evidenziato la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per l’ex novarese dunque stagione finita e un’altra operazione alle porte, che lo terrà fuori dai campi per almeno 5 o 6 mesi. L’ennesima mazzata di questi ultimi due anni per il classe ‘97, dopo l’identico infortunio, ma al ginocchio sinistro, subito a metà maggio del 2022, quando col Novara stava per completare la cavalcata in vetta alla D. Allora Tentoni tornò in campo a febbraio 2023 dopo quasi 9 mesi, dopo essere stato convocato già in alcune gare di gennaio sempre col Novara in Lega Pro. Il Carpi dunque perde una delle sue colonne del terzetto di centrocampo, che dopo un avvio a singhiozzo (10 presenze nelle prime 11 giornate di cui solo 2 da titolare) e i problemi muscolari che lo avevano tenuto fuori due mesi da metà novembre a inizio febbraio, era diventato un titolarissimo delle ultime 6 gare, da Lentigione in poi, ritrovando anche la via del gol a Rizzo col Sangiuliano. Rispetto a inizio 2024, quando la mediana era all’osso, ora il Carpi ha in rosa le armi per sopperire a un’assenza pur gravissima. Sono almeno 5 le pedine fra cui già da domenica col Mezzolara mister Serpini potrà scegliere, adattando all’avversario le caratteristiche di ognuno: la potenza e i centimetri di Rossi che lo ha rimpiazzato con un grande impatto col Ravenna, la duttilità tattica di Bouhali e le spiccate doti offensive di Gerbino, Beretta e Larhrib. Un "piccolo arsenale" che ora deve per forza fare la differenza.

Dal campo. Ofoasi si è fermato in partitella a causa di una botta alla caviglia destra, verrà valutato oggi, ancora a parte Verza. Maini che sta completando la riabilitazione ha effettuato tutta la doppia seduta con la squadra.

Prevendita. Da oggi scatta la prevendita per la sfida col Mezzolara sul circuito Vivaticket, mentre la biglietteria sarà aperta domenica al "Cabassi" dalle 10 alle 15.

Davide Setti