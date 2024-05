Serie D. Carpi, la suggestione è Gagliolo. Il difensore ’avvistato’ in città

CARPI

La visita in città di Riccardo Gagliolo (foto), ex difensore del Carpi protagonista della scalata verso la A, ha riempito ieri i social dei tifosi biancorossi. Ufficialmente nella città dei Pio per salutare alcuni vecchi amici (fra cui lo storico sponsor Cesarino Capelli), il difensore classe ’90 è stato subito accostato ai piani futuri della società carpigiana, anche se si tratta almeno per ora soltanto di suggestioni da amarcord. Dopo l’addio da Carpi del 2017, è rimasto fra A e B con Parma, Salernitana e Reggina, mentre quest’anno è stato bloccato dagli infortuni mettendo insieme appena 8 presenze fra la massima serie di Cipro (con l’Aek Larnaca) e un solo gettone ad Ascoli, dove si è infortunato al polpaccio a febbraio senza più rientrare. Intanto la squadra di mister Serpini è proiettata verso l’ultima gara del girone della Poule scudetto che giocherà domani alle 16 a Campobasso. I biancorossi si alleneranno stamattina e poi alle 11 partiranno verso il ritiro in Molise. Di fronte c’è un avversario che proprio ieri ha annunciato l’addio dal tecnico Rosario Pergolizzi: in panchina andrà Giovanni Piccirilli. Solo a Poule terminata si parlerà di futuro: la priorità è la riconferma di mister Serpini e del ds Motta, anche se radiomercato come da consuetudine accosta al Carpi alcuni nomi, Atzori per la panchina, Zerminiani (Lumezzane) e Bernardi (Fiorenzuola) come ds.

d.s.