Serie D. Carpi, Larhrib: "Lodi un nuovo punto di partenza»

È uno dei tre giocatori a cui mister Cristian Serpini non rinuncia mai. Hamza Larhrib (foto) fin qui ha giocato tutte e 21 le gare del Carpi fra campionato e Coppa Italia, come Cecotti (che però domenica si fermerà per squalifica) e D’Orsi. Alcune solo per qualche spezzone nel finale, 9 volte invece da titolare come le ultime due con Borgo San Donnino e Fanfulla, che lo hanno visto protagonista dal 1’ dopo quasi due mesi di attesa. A Lodi la sua qualità – come in occasione del primo gol nato da una sua sgasata a destra – è riuscita ad emergere anche nel pantano della ’Dossenina’ dove i biancorossi hanno ripreso a correre in un cammino fin qui da montagne russe. "Dobbiamo ripartire dalla prestazione di domenica a Lodi – spiega il trequartista classe 2003 arrivato in estate dal Corticella – dove abbiamo fatto una prova di carattere. Siamo già concentrati sulla prossima partita, è importante trovare quella continuità che fin qui ci è mancata. Spesso ci è successo, come a Lodi, di dare il massimo nei momenti più difficili. Ma dobbiamo migliorare sotto il punto di vista dell’atteggiamento per fornire queste prestazioni in ogni partita".

Mister Serpini, dopo qualche gara da mezz’ala a inizio stagione, lo ha definitivamente schierato dietro le punte (per lui anche un gol a Sant’Angelo a metà ottobre e 2 assist) e domenica, col rientro di Cortesi dopo 2 turni di squalifica, si giocherà una maglia con l’ex Lentigione. "Sono soddisfatto per ora del mio campionato – le sue parole –, mi do un 7 in pagella. Vengo da una realtà molto diversa rispetto a quella di Corticella. Qui ho trovato una rosa molto forte e competitiva e non è semplice ritagliarsi il proprio spazio, ma l’atteggiamento e la voglia di migliorarsi non devono mancare mai. Per quanto riguarda il ruolo ho fatto di più il trequartista che la mezz’ala e in quella posizione mi trovo molto bene, ma sono a disposizione del mister. Il campo pensate? Sicuramente rendo meglio su campi leggeri, anche l’anno scorso sono venuto fuori in Primavera".

L’avversario di domenica è una Pistoiese che viene da 4 ko di fila ed è alle prese con tanti problemi economici, ma nelle ultime due gare con San Marino e Aglianese ha alzato l’asticella. Una sfida da non sbagliare prima di tutto con l’atteggiamento per non ripetere gli errori fatti in passato, soprattutto con il Borgo San Donnino due settimane fa. "Non so cosa stia accadendo a Pistopa – conclude Larhrib – e non ci deve riguardare. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, dovremo prenderla col massimo della serietà e dell’impegno, stiamo lavorando bene e sono sicuro che ci faremo trovare pronti".

Davide Setti