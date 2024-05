Serie D. Carpi, primo assaggio di Lega Pro. Poule scudetto, arriva la Pianese

Il patron biancorosso Claudio Lazzaretti ha partecipato ieri a Firenze alla prima riunione della Lega Pro 2024-25, riservata alle 9 società vincitrici della Serie D. Per i biancorossi oltre al presidente Lazzaretti erano presenti il direttore generale Enrico Bonzanini, il responsabile marketing Maria Viola Baisi, il responsabile amministrativo Barbara Benedetti e la collaboratrice esterna Barbara Ballerini, che hanno avuto occasione di dialogare con i vertici della Lega Pro I rappresentanti di Alcione, Caldiero, Campobasso, Carpi, Cavese, Pianese, Altamura, Trapani e Clodiense sono stati ricevuti dal presidente Matteo Marani e dai vertici di Lega Pro, che hanno illustrato loro regolamenti e norme concernenti la partecipazione al campionato.

Intanto è aperta la prevendita per il debutto di domani nella Poule scudetto al ’Cabassi’ alle ore 16 contro la Pianese. Il Carpi ha chiesto ai toscani di giocare in serale, ma è arrivato il no per evitare di dover pernottare fuori. I tagliandi (35 tribuna centrale, 25 laterale e 12 curva) sono disponibili su Vivaticket oppure oggi in biglietteria dalle 17 alle 19 e domani dalle 12 alle 16,30, non sono validi gli abbonamenti della stagione. Al termine della gara il Carpi sarà premiato sul prato del ’Cabassi’ con la coppa per la vittoria della Serie D.

Davide Setti