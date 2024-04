SERIE D. Carpi-Progresso. Esami per Rossini

Il Carpi riprenderà oggi a lavorare in vista della gara di domenica con il Progresso al ’Cabassi’. Sotto la lente c’è Matteo Rossini, che in giornata effettuerà gli esami dopo l’infortunio alla coscia subito nel primo tempo di Agliana, ma ad oggi è da considerare in forte dubbio con Zucchini che dunque si candida per affiancare capitan Calanca. In Toscana era rimasto in panchina senza poter essere utilizzato anche Matteo Cortesi, colpito la sera prima da un attacco di gastrite. Per lui, salvo sorprese, il rientro a pieno regime non dovrebbe essere un problema, con Serpini che ritroverà l’alternanza con Larhirb sulla trequarti. Per il resto, a parte Tentoni e Maini, la squadra è al completo, anche se la gara di Agliana ha aggiunto a Calanca altri due in diffida, Verza e Forapani.

d.s.