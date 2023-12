Serie d. Carpi, ridotta la squalifica di mister Serpini: si passa da quattro a due giornate

È stata ridotta da 4 a 2 giornate la squalifica di mister Cristian Serpini (foto), che quindi comunque dovrà guardare dalla tribuna anche la gara di domenica a Forlì dopo quella di domenica con la Sammaurese. La corte d’appello ha riconosciuto la sproporzione del verdetto del giudice sportivo rispetto a quanto scritto dall’arbitro sul suo referto a Castelmaggiore, ma essendo partiti da 4 giornate era pressoché impossibile che si scendesse a una sola. Intanto ieri a Roma il dg biancorosso Enrico Bonzanini, a mergine della riunione delle società di D, ha incontrato il designatore arbitrale Alessandro Pizzi con cui ha affrontato il tema dei tanti episodi disciplinari che hanno colpito il Carpi da inizio stagione. La società ha anche formulato la proposta di un incontro a fine gara fra la terna e le delegazioni delle due squadre, alla presenza del commissario, per affrontare proprio gli episodi controversi.

Mercato. Gli esami che in settimana effettueranno sia Viti che Frison incideranno sul mercato. Se per Viti fosse confermato uno stiramento allora il Carpi dovrebbe affrettare la ricerca di un portiere, altrimenti domenica a Forlì toccherà a uno fra Rinaldini e il 2006 Lorenzi. Se poi Frison fosse ko allora di centrali in difesa se ne dovrebbero ricercare due, oltre alla punta che arriverà (tentativo per Gobbi del Santangelo). Intanto si parla di due possibili scambi negli under: col Lentigione il terzino 2004 Simone Bonetti per Sabattini e col Prato l’esterno Mateo Stickler (2005) per Ofoasi.

d.s.