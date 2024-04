Serie D. Carpi, Rossini out col Progresso. Ma lo score è il migliore del ritorno

Ventinove punti nelle 12 gare del girone di ritorno. Il Carpi, superata l’ultima sosta della stagione, arriva alla volata col Ravenna delle ultime 5 decisive giornate per la Lega Pro con il vento in poppa e il miglior score da gennaio a oggi nel girone. Dopo il ko di Prato i biancorossi hanno messo insieme 11 risultati utili (9 vittorie e 2 pari) e hanno staccato tutti nel ritorno. Alle loro spalle a sorpresa c’è il Prato, che con 23 punti è quella che ha perso meno terreno in una classifica in cui c’è il Lentigione sul terzo gradino a quota 22. A -8 dai biancorossi hanno viaggiato Ravenna e Forlì, quarte appaiate del ritorno con 21 punti, poi a 19 ci sono Aglianese e Imolese, mentre fra le pretendenti ai playoff quelle che hanno fatto peggio sono San Marino e Corticella, ferme a quota 17 punti assieme al Fanfulla. Poi a quota 16 il Sangiuliano, quindi il Progresso (atteso domenica al "Cabassi") a quota 15 col Sant’Angelo che si conferma la squadra più in salute fra quelle che lottano per la salvezza, precedendo nella graduatoria da gennaio a oggi Sammaurese con 14, poi Borgo a 13, Certaldo 12, Mezzolara 6 e Pistoiese 5.

Dal campo. Niente sfida al Progresso per Matteo Rossini: gli esami cui si è sottoposto ieri il centrale biancorosso hanno evidenziato un’elongazione al muscolo psoas della coscia destra che lo terrà fuori certamente domenica, ma ci sono buone speranza di riaverlo per San Mauro. Ieri alla ripresa oltre a Rossini era fermo Tentoni (oggi sosterrà l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro), mentre Maini, che domani avrà una visita di controllo, ha preso parte alla seduta d’allenamento, esentato solamente dalla partitella finale.

Pistoiese. Nella stagione-farsa del club toscano è saltato l’ennesimo mister: Parigi è stato esonerato ieri, per la successione in pole Marselli ex Cuoiopelli.

Davide Setti