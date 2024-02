Serie D. Carpi verso la gara col Sant’Angelo. Due settimane per essere pronti

CARPI

Recuperare gli infortunati e mettere minuti nelle gambe ai giocatori reduci da infortuni per presentarsi domenica 18 con il Sant’Angelo quasi al completo. E’ la mission del Carpi che vuole sfruttare al meglio la prima e unica sosta del campionato di Serie D di qui a metà maggio, quando si chiuderà la regular season. Ieri la truppa biancorossa ha ripreso ad allenarsi dopo il successo di Sorbolo e svolgerà una settimana ’normale’ anche senza la gara domenicale, con allenamenti fino a venerdì e poi sabato mattina una partitella in famiglia, quindi stop domenica e lunedì e ripresa martedì per proiettarsi verso la sfida del 18. Gli unici due non recuperabili sono Maini, per il quale eventualmente se ne riparlerà ad aprile, e Bouhali che ha proseguito il ciclo di terapie per la distorsione al ginocchio. Ieri alla ripresa Beretta e Sabattini hanno lavorato a parte ma il loro recupero è vicino, in campo anche Rossi, nonostante un vistoso bernoccolo a causa del contrasto aereo con Sabotic. Si è precauzionalmente fermato Verza a pochi minuti dal termine della partitella per un piccolo fastidio. Proprio Rossi e Tentoni (foto) sono, con Beretta, i tre sotto osservazione: i primi due possono sfruttare questi 15 giorni per trovare la migliore condizione fisica, Beretta mette nel mirino il nuovo debutto in biancorosso. Iopo la squalifica di Prato, per capitan Calanca è arrivato il terzo cartellino nelle ultime 4 gare e quindi al prossimo il difensore tornerà in diffida, dove è già Rossini.

Davide Setti