Serie D. Ceccanti: "Il FolloGavo non mollerà fino all’ultimo»

Esterno a tutto campo. Difesa e attacco. Mattia Ceccanti ha le idee chiare: migliorarsi e crescere sempre di più. Partito dal primo minuto come esterno sinistro nella vittoriosa sfida del Follonica Gavorrano a Ponsacco, il classe 2004 ha giocato col giusto piglio.

"Siamo in corsa sia per la Coppa Italia che per il campionato – dice Ceccanti –. E con il Ponsacco abbiamo dimostrato che non è ancora finita, noi ci crediamo tutti insieme e non molliamo. Abbiamo obiettivi importanti, ad esempio ci siamo meritati di giocare la finale di Coppa. Il Trapani ha già vinto il campionato ed è una grandissima squadra, ma anche noi negli scontri diretti abbiamo dimostrato di giocarcela con tutti".

Alla sua prima stagione tra i "grandi" Ceccanti sta imparando tanto. "Sto vivendo una delle stagioni più belle della mia carriera – prosegue –. Siamo partiti un po’ timidamente ma eravamo una squadra nuova che doveva capire alcuni meccanismi, poi abbiamo recuperato tantissimi punti arrivando anche ad essere primi. Tutto merito degli allenamenti fatti con la mentalità giusta. E se continuiamo così, anche se mancano 180 minuti alla fine del campionato, possiamo toglierci grandi soddisfazioni perché non molliamo mai. Cercando di chiudere in maniera meravigliosa con la Coppa Italia". La partita di Ponsacco è stata importante per ripartire. La prossima stagione invece chissà: "Sono in prestito dal Pisa, decideremo in estate cosa fare".