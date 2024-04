SERIE D. Cenaia a Poggibonsi. Una partita da fine stagione

A sette giornate dal termine del campionato il Cenaia si reca nel senese ad affrontare il Poggibonsi. Per la compagine verde arancione una partita da fine stagione, visto che il primo verdetto del girone è già stato emesso e riguarda proprio il suo cammino in campionato. La squadra è da considerare retrocessa in Eccellenza in quanto il pareggio ottenuto dai ragazzi di mister Iacobelli domenica scorsa contro la Sangiovannese non è stato sufficiente a tenere ancora vive le speranze di poter disputare almeno i play out. "La partita ai fini della classifica – dice il responsabile della comunicazione del Cenaia Ceccarini – non ha niente di importante da dire ma ci sarebbe da sottolineare il fatto che nella gara di andata il Poggibonsi perse tre a zero sul nostro campo e mi aspetto che voglia rifarsi. Allora fu uno scontro salvezza che noi vincemmo ma da allora i destini delle due squadre si sono nettamente separati. I nostri ragazzi però – conclude Ceccarini – scenderanno in campo sempre con quell’orgoglio che li contraddistinti durante il percorso del campionato. In particolare dai giovani, in ottica futuro, mi aspetto una prestazione di rilievo su un palcoscenico importante quale è la serie D". Il Cenaia viene da tre pareggi che, nonostante l’ultima posizione in classifica, stanno a dimostrare il suo buon momento. La classifica dei giallorossi del Poggibonsi invece è di un altro livello. La squadra viene da tre vittorie consecutive, la più significativa contro il Follonica Gavorrano, che gli hanno consentito in anticipo di guadagnarsi la permanenza in categoria. Inizio della partita ore 15.

Pietro Mattonai