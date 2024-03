SERIE D, CENAIA. Difficile trasferta contro il Seravezza. Vietato mollare nonostante tutto

Ancora una trasferta di rilievo per i verdi arancioni del Cenaia che vanno ad affrontare allo stadio comunale Buon Riposo di Seravezza la locale squadra. Un campionato che sta riservando poche soddisfazioni alla compagine del presidente Milianti e che, in questa ultima fase, sta pagando a caro prezzo lo scotto della insperata, anche se meritatissima, salita in Serie D. L’ultima vittoria dei verdi-arancioni risale all’inizio del dicembre scorso, quindicesima giornata, e da allora solo cinque pareggi hanno fatto crescere la sua classifica. Troppo poco per sperare di salvare la categoria. Domenica sul cammino del Cenaia, solitaria in fondo alla classifica, si presenta il Seravezza Pozzi che, dopo la vittoria esterna di domenica scorsa a Figline, ha rinnovate speranze di disputare i playoff. Erano due mesi che la squadra lucchese non vinceva ma ora, con il morale a mille, contro il Cenaia vorrà trovare la conferma del suo buon ritrovato momento. Sta tutta qui la difficoltà di una partita contro una squadra affamata e ambiziosa. . Nel Cenaia la volontà di far bene c’è, non è mai mancata, in diverse partite ha saputo giocare senza però riuscire a concretizzare. Purtroppo mister Iacobelli dovrà fare a meno di alcuni giocatori, Becucci e Ferretti squalificati, ma negli ultimi tempi l’emergenza è diventata una quotinianità. Contro il Seravezza è una partita da giocare e in cui i verdi arancioni hanno solo da guadagnare. Calcio d’inizio ore 14,30.

Pietro Mattonai