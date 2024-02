Serie D. Cenaia, ko e rabbia. Un finale amarissimo

ORVIETANA

2

CENAIA 1969

0

ORVIETANA: Marricchi, Ciavaglia (17’st Gomes), Congiu, Ricci, Lorenzini, Orchi (17’st Siciliano), Greco, Proia, Stampete (17’st Santi), Marsili (17’st Mafoulou), Fabri (48’st Di Natale). All. Broccatell.

CENAIA 1969: Borghini, Rossi, Pasquini, Degli Esposti, Signorini, Malara (35’st Ferretti), Tognocchi (7’st Becucci), Caciagli, Rustichelli (21’st Bartolini), Manfredi (33’st Macchia), Simonini (27’st Fontana). All. Iacobelli.

Arbitro: Gambacurta di Enna.

Marcatori: al 40’ st (R) e 45’ st Santi.

Note: espulso al 41’ st Ferretti per proteste.

ORVIETO – Da una partita che poteva tranquillamente finire in parità con un risultato di zero a zero ad una incredibile sconfitta rimediata negli ultimi cinque finali che punisce oltremodo il Cenaia. Fino ad allora l’Orvietana aveva fatto ben poco e anche il Cenaia aveva fatto poco di più. Forse la formazione verde arancione è scesa in campo troppo preoccupata di non prendere gol. "Una prudenza eccessiva – dice il responsabile della comunicazione del Cenaia Ceccarini – perché a noi servivano punti importanti per far crescere la nostra classifica. Va detto anche che nel finale, sull’episodio del rigore concesso all’Ovietana, abbiamo assistito ad una svista arbitrale pesante e decisiva per l’esito della partita. In quell’occasione, nella concitazione del momento e nella confusione generale abbiamo subito l’espulsione del nostro attaccante Ferretti, entrato da poco e che stava modificando gli equilibri in campo".

La partita come già anticipato ha offerto molto poco ma nel primo tempo è stato il Cenaia ad andare vicino al gol, al 20’, quando a seguito di una carambola, un difensore locale ha deviato la palla sul palo della propria porta. Nella ripresa poco da segnalare fino al 40’ quando l’arbitro concede un calcio di rigore all’Orvietana per una trattenuta del portiere Borghini. Rigore dubbio e fallo precedentemente commesso sul portiere totalmente ignorato. Santi trasforma il rigore e al 45’ i locali vanno ancora in gol in contropiede.

Pietro Mattonai