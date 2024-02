Serie D. Cenaia riceve Grosseto: "Possiamo dire la nostra»

Oggi al Favilli-Pennati di Cenaia i verdiarancio locali affronteranno il Grosseto in un’altra partita importante sul cammino del mantenimento della categoria. "Ci troveremo davanti una squadra con qualità – dice il responsabile comunicazione della società Piero Ceccarini – ma se scenderemo in campo con lo spirito con cui abbiamo affrontato la Pianese, possiamo dire la nostra. Ce la possiamo giocare con tutti nonostante che tra le nostra fila pesino le assenze di Signorini, squalificato, e di Sanyang, ancora infortunato. Speriamo di recuperare Scuderi e Rustichelli, assenti domenica scorsa. Ogni domenica per noi – conclude Ceccarini - è una finale sul cammino della salvezza, non partiamo battuti anche se l’avversario è di buon livello, e contiamo sul supporto attivo dei nostri sportivi per arrivare ad un risultato positivo". Da sottolineare che da quando il mister Iacobelli ha avvicendato Macelloni, il Cenaia non ha mai perso in casa ma purtroppo non riesce a vincere da sei turni, dalla partita con il Poggibonsi. Di contro anche il Grosseto, per ben altre motivazioni, ha esautorato il mister Bonuccelli e a Cenaia siederà in panchina Di Meglio, che è un uomo di fiducia della società maremmana, in attesa del nuovo allenatore. Inizio della partita ore 14,30.

Pietro Mattonai