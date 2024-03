Serie D. Cenaia tutta grinta e coraggio. Pari col Livorno

S.C. CENAIA 1969

LIVORNO 1915

S.C. CENAIA 1969: Borghini, Rossi, Papini, Scuderi, Pasquini, Rustichelli (26’st Manfredi), Caciagli, Tognocchi (1’st Bartolini), Simonini (14’st Becucci), Fontana (41’st Malara), Ferretti (32’st Degli Esposti). All. Iacobelli.

US LIVORNO 1915: Facchetti, Tanasa, Nardi, Luci, Curcio, Goffredi, Sabattini (11’st Bellini), Tenkorang (34’st Frati), Cori (20’st Farinhas), Schiaroli(11’st Carcani), Camara (23’st Menga). All. Fossati.

Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno.

Marcatori: al 19’pt Luci, 21’st Bartolini.

Note: al 27’st espulso Caciagli per doppia ammonizione.

PONTEDERA – Finisce i parità, con un gol per parte l’anticipo della giornata di campionato tra il Cenaia e il Livorno giocata nella cornice del Mannucci" di Pontedera. La gara ha visto le due squadre confrontarsi a viso aperto con gli amaranto protagonisti nella prima parte mentre, nella ripresa, sono emerse le qualità e la determinazione del Cenaia. Il pareggio in concreto serve a poco ad entrambe, in particolare al Livorno che vede diminuire sensibilmente le sue velleità di promozione nei professionisti. Per il Cenaia il discorso è diverso in quanto, oggi, il pareggio rappresenta un motivo di orgoglio, realizzato dalla piccola realtà calcistica. C’è da chiedersi, visto come ha giocato oggi, del perchè retrocede. Per la cronaca il Livorno ha avuto un ottimo avvio di partita con al 17’ la traversa piena colpita da Tenkorang che è stato il preludio del gol del vantaggio amaranto. Al 19’ Luci raccoglie al limite dell’area una corta respinta della difesa locale e con una forte rasoiata spedisce la palla alle spalle di Borghini.

E’ una fase di difficoltà per il Cenaia che corre ancora qualche rischio ma il Livorno non riesce ha chiudere il conto. Nel finale di tempo Fontana va in gol con l’arbitro che annulla per fuorigioco. Nella ripresa il Cenaia entra in campo rinfrancato e al 20’ potrebbe pareggiare il conto ma Simonini si fa parare la conclusione. Al 21’ ancora i locali in area amaranto con Bartolini che sferra un bel sinistro che, superando Facchetti, regala alla sua squadra il meritato pareggio.

Al 27’ per il Cenaia la nota dolente dell’espulsione di Caciagli per doppia ammonizione. In inferiorità numerica esce fuori il carattere dei verdi arancioni. Il Livorno cerca ma non trova il gol del vantaggio, assedia la metà campo del Cenaia che invece si affida alle ripartenze, ma il risultato di parità non cambia.

Pietro Mattonai