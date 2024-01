Serie D. Cenaia un pari giusto ma che non soddisfa

CENAIA 1969

0

ACQUILA MONTEVARCHI

0

S.C. CENAIA 1969: Borghini, Gucciardi, Papini (13’st Di Giuseppe), Scudieri, Rustichelli, Signorini, Caciagli, Fontana (36’st Macchia), Simonini, Tognocchi, Manfredi (38’st Ferretti). All. Iacobelli.

ACQUILA MONTEVARCHI: Dainelli, Francalacci, Muscas, Keqi, Lucatuorto, Priore, Pardera (13’st Bontempi), Ciofi, Lischi, Virgillito (29’st Cellai), Boiga (7’st Rufini). All. Calori.

Arbitro: Sacco di Novara

CENAIA – Si è chiusa in parità a reti bianche la partita tra la compagine del Cenaia e il Montevarchi. Una partita attesa da entrambe le parti che doveva portare, in caso di vittoria per il Cenaia, una buona e salutare boccata di ossigeno per la sua classifica. Invece il fischio finale dell’arbitro ha sanzionato un pareggio sostanzialmente giusto ma che fa rimanere inalterati i problemi di classifica. La squadra di mister Iacobelli anche oggi ha pagato care le assenze di alcuni giocatori importanti nell’economia della sua squadra. E’ vero che è rientrato Caciagli e poi nel finale Ferretti ha fatto la sua presenza in campo, ma il suo recupero è ancora problematico, però pesano tuttora le assenze di Sanyang e di Malara e oggi anche quella dello squalificato Rossi. Il Montevarchi, sceso a Cenaia per dare continuità alla al suo buon momento, è forse la squadra a cui il pareggio è stato più utile. La partita è stata molto combattuta ma il gioco si è svolto principalmente a centrocampo con le squadre impegnate a non subire. Parte forte il Montevarchi che cerca di dare la sua impronta al gioco. Infatti al 14’ Kegi riesce a inserirsi da sinistra e mette la palla al centro con conclusione di Virgillito a cui risponde Borghini con un’ottima parata. Al 31’ c’è la risposta locale su corner di Fontana ma Dainelli è attento sul primo palo. Un minuto dopo ancora un calcio d’angolo del Cenaia con tiro di Rustichelli con un difensore ospite che salva quasi sulla linea di porta. Al 36’ ancora lavoro per Dainelli che para una conclusione di Signorini.

Nella ripresa poche azioni da gol, con diverse mischie, ma i portieri sono stati sostanzialmente poco impegnati. All’11’ va al tiro Ciofi, all’altezza del disco del rigore, con conclusione a lato. Al 15’ ancora il Montevarchi in azione con il da poco entrato Rufini che impegna Borghini. Risponde per il Cenaia al 21’ Fontana su punizione ma la sua conclusione è parata. Poi poco da segnare fino al termine con un pari che non risolve i problemi dei locali.

Pietro Mattonai