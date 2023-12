Serie D. Certaldo in cerca dell’impresa con il Ravenna

Lontano dal “Comunale“ il Certaldo è ancora fermo al palo, sia in termini di punti che di gol, e allora i viola valdelsani dovranno nuovamente cercare di smuovere la classifica davanti al proprio pubblico. Oggi alle 14.30, però, arriva una di quella compagini da far tremare i polsi: la capolista Ravenna. Espressione di una città di oltre 150 mila abitanti (Certaldo ne conta appena 15.479), la blasonata società giallorossa vanta anche 52 stagioni tra Serie C1 e C2 e 7 campionati in B. Al di là dell’illustre passato, però, il Ravenna è l’attuale capolista del girone D di Serie D con 29 punti in 14 gare frutto di 8 successi e 5 pari con appena 6 reti al passivo (miglior difesa). Se in casa ha lasciato le briciole agli avversari (appena 2 dei 21 punti disponibili), in trasferta ha vinto solo 2 volte. Al Certaldo servirà comunque una prestazione praticamente perfetta per cercare di portare a casa un risultato positivo, con mister Ramerini che non ha più a disposizione il centrocampista Chiti, il difensore Kapidani e l’attaccante N’Diaye, liberati durante questo mercato invernale. Sempre nell’ambito della riapertura delle liste, invece, il diesse Marco Manganiello ha riportato al Comunale il centrocampista classe 1998, Paolo Di Leo (nella foto).

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli (34 presenze e 4 reti in Primavera e 7 gare e un gol al Torneo di Viareggio), Di Leo ha giocato 2 partite con la maglia viola all’inizio della stagione di Eccellenza 2020-’21, poi interrotta per il Covid e terminata a primavera con un mini torneo a cui rinunciarono tante società tra cui il Certaldo. In Valdelsa era arrivato dopo le esperienze con Colligiana, Pianese, Real Forte Querceta, Scandicci e Poggibonsi per complessivi 45 ’gettoni’ e 5 centri in D. Nelle ultime due stagioni è mezzo ha invece giocato con Colligiana, Pontassieve e Foiano mettendo insieme una cinquantina di presenze, con 8 reti. Oggi dovrebbe comunque partire dalla panchina con mister Ramerini che in mezzo al campo si dovrebbe affidare ancora a Gargiulo, Bohamed e Zanaj, mentre davanti spazio alla coppia Akammadu-Gozzerini.