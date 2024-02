Serie D. Certaldo nella ’tana’ dell’Imolese

Seconda trasferta consecutiva per il Certaldo, atteso oggi alle 14.30 al Galli di Imola. Dopo l’amara sconfitta di misura maturata domenica scorsa allo scadere sul campo del Progresso, in uno scontro diretto in chiave salvezza, i viola valdelsani sono chiamati a smuovere la classifica in un match decisamente più complicato, visto che i padroni di casa sono ottavi con 30 punti. Al di là di quello che dice la graduatoria, però, l’Imolese non sta attraversando un buon periodo: nelle ultime otto partite ha incassato ben sei sconfitte, cinque delle quali per 1-0. Una squadra che, al pari degli uomini di Ramerini, sta quindi palesando qualche difficoltà in fase di finalizzazione. La fiducia, in casa viola non manca, la squadra è consapevole di potersela giocare con tutto, è chiaro che serve massima attenzione e grande intensità per l’intero arco della partita. Ormai i punti iniziano a pesare molto in ogni partita e capitan Razzanelli e compagni hanno bisogno di trovarli anche lontano dal Comunale e contro squadre sulla carta più attrezzate, come del resto già fatto nel corso della stagione. Il Certaldo si affiderà come sempre alla regia di Bernardini e alla buona intesa che hanno raggiunto davanti Akammadu e Gozzerrini. Possibile qualche novità in difesa e sugli esterni rispetto all’undici partito domenica scorsa col Progresso.