Serie D. Colpo Cittadella: preso Formato. Il regalo dopo la promozione

Il primo colpo è un super botto e conferma come il patron Paolo Galassini e i suoi soci vogliano fare le cose in grande alla Cittadella. Alla corte di mister Salmi sta infatti per arrivare Alberto Formato (nella foto), uno che in Serie D sposta gli equilibri e gioca per i piani alti.

L’accordo è stato trovato nelle scorse ore con un grande lavoro sotto traccia da parte del ds Fantazzi e del responsabile dell’area tecnica Biagini, che con il bomber carpigiano classe ‘93 ha lavorato al Lentigione. Dopo 3 anni di Serie D dunque Formato lascia dunque il Lentigione, dove ha giocato 105 gare segnando 52 reti e sfornando 15 assist: 17 timbri con 6 assist in 38 gare nella stagione 2021-22, quella della vittoria della finale playoff a Ravenna, poi 19 reti (con 3 assist) in 19 giornate l’anno scorso e infine i 16 timbri in 26 gare (con 5 assist) del campionato appena concluso, bottino raggiunto nonostante quasi 2 mesi di stop per infortunio. Quella appena conclusa è l’ottava stagione di fila che Formato chiude in doppia cifra fra D ed Eccellenza, record senza eguali per un attaccante di casa nostra: 27 sono state le reti segnate in due anni alla Casalgrandese in Eccellenza dal 2016 al 2018, poi 43 nel triennio con la Bagnolese, cominciato con le 13 nel 3° posto di Eccellenza 2018-19, 16 l’anno dopo con vittoria del campionato e 14 in 24 gare nel 2020-21, decisivi per la salvezza dei rossoblù in D. Il suo arrivo sarà uno dei tasselli del profondo restyling in casa ’Citta’, dove al momento le conferme certe sembrano solo quelle di Serra, Aldrovandi, Covili e Guidone, in uscita dopo Martinez potrebbe partire anche Malivojevic vicino alla Correggese. Le altre. Da San Felice in uscita tanti big: dopo il guardiano Neri che come anticipato va a Medolla, Sarti ha firmato col Sant’Agostino, mentre il difensore ’90 Stefano Sentieri cerca squadra. Sempre in Promozione lo United Carpi saluta il numero uno Rufo, che per motivi di lavoro lascia l’Emilia, lo Smile ha confermato mister Santini e restano il capitano Pattuzzi, Allegra e Giovani, a Colombaro resta Vernillo per il settimo anno di fila. In Prima il Medolla ha annunciato il nuovo organigramma: Giovanni Levati presidente, Matteo Ruffoni vice, Lorenzo Bordini dg, Alberto Borra ds, Mauro Badini ds di Juniores e U18, poi la novità di Riccardo Manicardi nuovo responsabile del settore giovanile. In Seconda l’Ubersetto conferma l’eterno Setaro (’85) e promuove dalla Juniores il 2003 Verri.

In Terza il Concordia riparte da mister Papotti e dal ds Ortuso, il Baracca Beach saluta mister Riso. Al Brescello, in fine, in arrivo l’attaccante Mastaj dalla Fidentina.

Davide Setti