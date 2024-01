Serie D. Colpo dalla C per lo United: ecco Lisai

Dopo aver raggiunto l’accordo con il giovane Diodato, centrocampista ex Pistoiese, lo United Riccione ha in serbo un altro paio di colpi nelle prossime 24 ore. È dietro l’angolo, infatti, l’accordo con un l’esterno Giancarlo Lisai. Trentaquattro anni, sassarese, dopo una stagione, quella scorsa, da protagonista con la maglia della Torres, in questa prima parte d’annata si è trovato fuori dal progetto di mister Alfonso Greco. Tanto da pensare di lasciare la sua Sardegna scendendo di categoria. Il presidente Cassese non si è lasciato sfuggire l’occasione corteggiando, ormai da settimane, il giocatore che già oggi potrebbe diventare ufficialmente una nuova pedina dei romagnoli. Lo stesso vale per il portiere Davide Bulgarelli. Classe 2005, arriverà dall’Imolese. In partenza, invece, ci sono Servalli che rientrerà alla base (al Torino) e il numero uno albanese Bracaj.