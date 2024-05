Serie D. "Conferma di Malotti segnale di continuità»

Il primo mattone, quello più importante dal punto di vista tecnico, è stato messo nella "casa biancorossa" grazie all’accordo raggiunto dalla società con mister Malotti, che, insieme al dg Vetrini, si è già messo al lavoro nell’allestimento della squadra, o meglio, del "gruppo", per la prossima stagione nella quale, è bene ricordarlo, gli Under saranno soltanto tre nati nel 2004, 2005, 2006. "La conferma di mister Malotti non è solo la testimonianza della bontà del lavoro svolto nella seconda parte del campionato – dice il presidente Antonio Fiorini – ma è e vuole essere, soprattutto, un segnale di continuità per un gruppo la cui forza è indiscutibile. Ma ciò che impressiona del mister è il fervore con il quale ha già cominciato a disegnare la squadra per il 2024-2025: se i tifosi potessero essere presenti quando parla del futuro sarebbero ancora più entusiasti della riconferma. Ho letto che molti hanno espresso perplessità – chiude Fiorini – per le non poche giornate di squalifica che restano da scontare. Io credo che sia un falso problema: dell’allenatore si deve apprezzare soprattutto il lavoro settimanale. Insomma la base da cui ripartire c’è e di qualità e le idee per migliorarla sono già piuttosto chiare". Una curiosità. L’avventura biancorossa 2023-2024 è iniziata il 1 agosto con l’amichevole con la Fiorentina. Ecco la distinta di quella partita: Raffaelli, Cretella, Schiaroli, Marzierli, Rinaldini, Aprili, Macchi, Gianassi, Giuliani, Saio, Guadalupo. A disposzione Fecit, Morelli, Bruni, Carannante, Giustarini, Sabelli, Riccobono, Veronesi, Barontini, Generali, Moscatelli, Bensaja, Presicci, Arcuri, Fregoli. La stagione, poi, si è conclusa il 19 maggio con la finale playoff contro il Tau. Ecco I giocatori impiegati: Raffaelli, Morelli, Cretella, Sacchini, Sabelli, Marzierli, Rinaldini, Riccobono, Macchi, Saio, Grasso. A disposizione: Sclano, Giustarini, Romairone, Russo, Bensaja, Fregoli, Porcu, Violante, Nocciolini. Appare evidente e scontato che sono in partenza i giocatori poco utilizzati da Malotti.

P.P.