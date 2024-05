Serie D: contatti col responsabile del settore giovanile dell’Arezzo. La Sangio guarda avanti. Contu in arrivo come ds

SAN GIOVANNI

Si susseguono le riunioni tra i vertici della Sangiovannese per cominciare a programmare la prossima stagione calcistica. Dato per scontato l’addio ad Atos Rigucci, che non potrà proseguire la sua avventura in azzurro per sopraggiunti impegni di lavoro, l’attenzione dei dirigenti è incentrata non soltanto all’individuazione del nuovo allenatore ma anche su chi avrà l’onere di costruire la rosa. Giuseppe Morandini ha incassato la fiducia da parte dell’esecutivo, tutt’altra storia per Marcello Bucciarelli il cui rapporto professionale col Marzocco potrebbe forse esaurirsi. La società, a quanto appreso, sta guardandosi intorno e negli ultimi giorni è spuntata la candidatura per la poltrona di ds di Giorgio Contu, 29 anni a luglio, nelle ultime tre stagioni responsabile del settore giovanile dell’Arezzo.

È stato visto più volte in tribuna nel corso delle ultime partite di campionato, non ha mai lavorato coi più grandi ma, al tempo stesso, ottenuto buoni risultati con le giovani leve amaranto. Potrebbe non essere il solo profilo attenzionato dai dirigenti, prima di tutto però c’è da definire la posizione di Bucciarelli e i prossimi giorni saranno sicuramente decisivi.

M.B.