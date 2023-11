Serie D, contro il Figline. Cenaia perde in nove. E annuncia il ricorso

CENAIA

3

FIGLINE

4

CENAIA: Baroni, Rossi, Papini, Di Bella (52’ Malara) Signorini, Pasquini (63’ Benassi), Sanyang, Borselli (70’ Quilici), Simonini, Manfredi (63’ Macchia), Bruzzi; a disposizione Simoncini, Meozzi, Zaccagnini, Velani, Fenzi. Allenatore Macelloni.

FIGLINE: Pagnini, Dema, Orpelli, Lebrun (53’ Bonavita), Sabatini, Ficini, Zellini (93’ Cavaciocchi), Sesti, Rufini (79’ Caggianese), Torrini, Zhupa (85’ Malpaganti); a disposizione Simoni, Banchelli, Sottili, Fiore, Di Blasio. Allenatore Tronconi.

Arbitro: Cataldo Zito di Rossano (assistenti Fatati e Tasciotti di Latina).

Marcatori: 18’, 32’ (rig) e 43’ Rufini, 36’ Borselli, 53’ Zellini, 62’ e 75’ Sanyang.

Note: espulsi al 44’ Signorini e al 45’ Bruzzi; ammoniti Manfredi, Baroni, Simonini, Bruzzi, Di Bella, Benassi e Malara del Cenaia, Torrini del Figline.

Cenaia - Succede di tutto al Pennati. Vince il Figline. Reclama il Cenaia, che parla di errore tecnico da parte dell’arbitro e annuncia ricorso. Di buono, per la squadra di Macelloni, c’è comunque la straordinaria reazione dopo il quarto gol del Figline con la doppietta di Sanyang e il pareggio sfiorato nel finale. Partita accesissima, con l’arbitro che non è riuscito a contenerla in più circostanze. La più clamorosa nel finale del primo tempo quando un giocatore arancioverde calcia e colpisce il direttore di gara che ferma il gioco come da regolamento. In questi casi la regola è chiara: chi ha perso la palla deve rigiocarla dopo che l’arbitro ha scodellato la sfera. Invece dei giocatori del Cenaia è Rufini a prendere la sfera e a segnare il gol del 3-1, per la sua tripletta personale. Si accende una mischia. Signorini va a protestare e viene espulso e dopo poco tocca a Bruzzi a finire negli spogliatoi anzitempo. Il Cenaia parla di errore arbitrale e annuncia il ricorso. Al Pennati c’era anche il commissario di campo che potrà relazionare in merito. In nove il Cenaia non demorde. Subisce il quarto gol a inizio ripresa, ma poi reagisce come un leone ferito. Sanyang supera due volte Pagnini e alla fine la squadra di casa sfiora il quattro a quattro.