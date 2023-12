Serie D Corticella e Mezzolara, solo rimpianti

SAMMAURESE

1

PROGRESSO

0

SAMMAURESE (4-3-3): Ravaioli, Scanagatta, Morri, Canalicchio (44’ st Sedioli), Bolognesi, Campagna, Scalini, Tamai, Gasperoni (40’ st Maltoni), Montesi, Misuraca. All. Taccola.

PROGRESSO (3-5-2): Bizzini, Ballanti (1’ st Barbieri), Ferraresi, Biguzzi, Mele, Corzani, Selleri, Dal Monte (19’ st Ghebreselassie), Rossi (1’ st Pinelli), Matta (32’ st Baccolini), Cancello (23’ st Di Piedi) All. Vullo.

Arbitro: Curia di Ascoli Piceno.

Rete: Montesi al 5’ pt.

Note: ammoniti Ravaioli, Morri, Gasperoni, Campagna, Misuraca, Ballanti, Corzani, Ferraresi; recupero 2’ e 5’.

Lascia rabbia perdere uno scontro diretto a causa di un gol nato da un chiaro errore, lascia rabbia averci provato fino alla fine ma come succede spesso in questa stagione il Progresso ha dovuto fare i conti con la scarsa capacità di andare in gol. Ci vogliono pochi minuti per arrivare all’episodio che risulterà decisivo: al 5’ Rossi con eccessiva sicurezza di testa tocca all’ indietro cercando un compagno, Montesi si inserisce, controlla e batte Bizzini con un preciso pallonetto. Il Progesso reagisce in fretta: al 9’ Cancello non impatta in modo perfetto e il colpo di testa finisce sul fondo, ben più pericolo al 13’ risulta il colpo di testa di Morri che Bizzini alza in angolo. Al 24’ Matta si trova la palla sul destro e senza indugio prova il tiro che si infrange sul palo. Al 32’ Selleri perde palla, la Sammaurese apre il contropiede finalizzato da Montesi ma Bizzini devia in corner.

A inizio ripresa il Progresso potrebbe pareggiare: al 4’ Corzani apre troppo il piatto destro e mette sul fondo da dentro l’area. Al 18’ ci prova Selleri col sinistro da sotto misura, Ravaioli respinge coi piedi, due minuti dopo tocca a Campagna imprecare col palo che respinge il destro.

Alla mezz’ora Bizzini tiene a galla il Progresso alzando in angolo il colpo di testa di Morri con una bella parata. Il Progresso insegue il pari fino all’ultimo senza però riuscirci.