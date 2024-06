Serie D. Cosignani sulla nuova squadra: "È una Civitanovese forte»

"Ho fiducia in questa squadra, sono convinto che partiremo alla grande". Andrea Cosignani, classe 2006, è quasi un veterano della Civitanovese e il prossimo campionato sarà il quarto che il terzino destro disputerà indossando la maglia rossoblù. "Ho scelto di restare – dice -, perché Civitanova è la mia seconda casa: in questi tre anni, mi sono sempre trovato benissimo". Per lui, sarà però la prima in serie D, categoria che da queste parti mancava dalla stagione 2016-17, quando il giocatore aveva appena 11 anni. "Stavolta – ammette Cosignani - non sarà sicuramente come l’Eccellenza, il livello sarà più alto, ma tutti insieme stringeremo i denti e andremo avanti". D’altronde, "siamo forti – aggiunge -, lo abbiamo dimostrato nell’ultimo torneo, quando nessuno credeva in noi e alla fine sono arrivati i risultati". Salvo cambiamenti, Cosignani sarà under ancora per tre stagioni, in un club come la Civitanovese che proprio su questa fascia di giocatori ha puntato la campagna acquisti. "Di quelli appena arrivati, conosco Matteo Rotondo, Filippo Giandomenico e Nicolò Capodaglio. Insieme abbiamo fatto il Torneo delle Regioni, sono tutti miei amici", chiarisce il difensore, che poco più di un anno fa è stato convocato nella Nazionale under 17 Lnd. "Adesso – conclude - starà a me guadagnarmi di nuovo la fiducia dell’allenatore. Per come la penso, dalla terza categoria alla serie A, devi dare sempre tutto in campo". Intanto, si aggiunge una nuova figura nell’organigramma societario: Marta Bitti, già addetto stampa di tante squadre marchigiane e lo scorso anno alla Sangiustese Vp, tornerà alla Civitanovese, dopo l’esperienza del 2014-15. Nel team del patron Profili, si occuperà di comunicazione insieme con Massimo Giulietti.

Francesco Rossetti