Serie "D": derby di lusso nell’anticipo. Ghiviborgo al riscatto, arriva il Grosseto

Deve fare i conti con qualche assenza di troppo ed un avversario blasonato e motivatissimo. E’ la sfida che ha davant il Ghiviborgo in un sabato molto atteso in Media Valle del Serchio, dove arriva il Grosseto, formazione forte e costruita per vincere che, attualmente al terzo posto, si gioca il successo finale con Follonica Gavorrano, Pianese e Livorno. E l’insida maggiore, per i ragazzi di Nico Lelli, è il fatto che i maremmani sono obbligati a vincere, visto che, attardati, devono colmare in fretta il divario con le rivali: un aspetto fondamentale che influenzerà sicuramente l’andamento della partita, con tutta la pressione su una compagine ospite che non può sbagliare.

Ma il Ghivi vuole dimostrare di essere ancora tosto e con tanta voglia di fare punti. "Affronteremo tutte le sette gare che rimangono di qui alla fine della stagione per vincere, dando sempre il massimo per dimostrare il nostro valore: dal sottoscritto, allo staff, ai calciatori; ognuno deve essere al top delle proprie possibilità, per chiudere bene un campionato comunque molto positivo, portando avanti la nostra idea di gioco, sempre e comunque, anche contro avversari più forti e attrezzati". Questo il pensiero di Lelli che non vuole cali di tensione, ma un riscatto dai suoi ragazzi, dopo tre battute d’arresto negli ultimi quattro incontri.

Contro il Grosseto sono di nuovo quattro le assenze: fermi ai box gli infortunati Romano, Vecchi e Saidi, tutti difensori; oltre allo squalificato Lepri che deve scontare l’ultimo dei suoi due turni di stop (una defezione, questa, molto pesante, che priva l’attacco colchonero di fantasia e imprevidibilità). Ma i problemi maggiori, come si può ben capire, sono in retroguardia, con l’allenatore obbligato a soluzioni d’emergenza.

Detto questo, il probabile schieramento da opporre alla forza d’urto dei maremmani non dovrebbe discostarsi più di tanto da quello visto domenica scorsa, per un possibile "3-4-3" che andiamo a ipotizzare: Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Turini (2005), Bura (2004) e Sanzone; a centrocampo: Signorini (2004), Campani (2003), Carli e Nottoli; in avanti Orlandi ed il rientrante Giannini sugli esterni, Tommaso Carcani centravanti. Non è, però, da escludere l’impiego dell’altra punta Hrom o del laterale Masella.

Si gioca alle ore 15, allo stadio "Carraia" di Ghivizzano, dov’è previsto un pubblico numeroso e appassionato, con buona rappresentanza ospite, ma con tanti appassionati della zona, vogliosi di gustarsi un piacevole spettacolo calcistico ed una bella prestazione dei ragazzi in maglia biancorossoazzurra.

Flavio Berlingacci