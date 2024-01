Serie "D": derby in bianco ad Altopascio. Il Tau non riesce a battere il Sansepolcro

TAU ALTOPASCIO

0

V. SANSEPOLCRO

0

TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Vellutini (10’ st Alessio), Zini, Bernardini, Antoni, Bruzzo, Bruno (27’ st Bartelloni), Lombardo (10’ st Perillo), Capparella (35’ st Meucci), Malva, Noccioli (1’ st Odianose). All.: Venturi.

VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Di Stasio, Mezzasoma (40’ st Buzzi), Fremura, Mariucci, Gorini (8’ st D’Angelo), Borgo, Piermarini, Fracassini, Essoussi (40’ st Orlandi), Pasquali, Grassi. All.: Bonura.

Arbitro: Lacerenza di Barletta.

Note: ammoniti Antoni, Mariucci, Fremura, D’Angelo.

ALTOPASCIO - Frena il Tau che, dopo il ko di Montevarchi che ha interrotto una striscia di dieci risultati utili, non riesce a superare in casa il Sansepolcro, al sesto risultato utile consecutivo, terzo risultato di fila a reti bianche in questo 2024. Il Tau, che all’andata aveva maramaldeggiato, imponendosi per 4-0, rimane, comuqnue, in scia alla zona play-off.

Avvio soft: gara equilibrata, ma senza ritmo, bassa intensità, manovre compassate. Le classiche fasi di studio protrattesi fino al 23’, quando arriva il primo tiro: una rasoiata di Antoni per i padroni di casa, di poco a lato. Un paio di fiammate per gli ospiti prima del gol annullato per fuori gioco a Bruzzo, di testa, sugli sviluppi di un corner al 31’. A livello cromatico sembra un derby Torino-Juventus: i bianconeri non rischiano nulla sino al 38’, quando Noccioli, su cross di Antoni, spedisce alto da buona posizione.

Si va al riposo senza troppe emozioni. Nella ripresa entra subito Odianose al posto di Noccioli, ma l’avvio è ancora un volta su basse frequenze. Sansepolcro ottimamente messo in campo, compatto e guardingo, pronto a ripartire con Essoussi, punto di riferimento offensivo. Ed è proprio il capitano ad essere anticipato di un soffio all’11’: chance per Capparella di testa; e, al 18’, l’occasione forse più nitida per gli ospiti, con Piermarini che calcia una palla vagante al limite: la sfera, però, viene smorzata da un difensore e, per Di Biagio, la parata è semplificata, altrimenti chissà come sarebbe andata a finire.

Girandola di cambi nel Tau, ma è Essoussi, al 20’, che calcia di poco a lato. 3’ dopo Capparella impegna il portiere ospite. Successivamente il gioco diventa frammentario: si intuisce che soltanto un episodio potrebbe sbloccare il match. Diverse mischie, palloni scaraventati in area da parte della squadra altopascese, ma non succede niente fino al 95’.

Per Capparella e compagni, adesso, comincia un ciclo di gare difficili, a cominciare da Grosseto, domenica prossima; poi a Seravezza e, poi, in casa contro il Livorno.

Massimo Stefanini