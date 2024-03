Serie D: di scena a Montevarchi. Real appeso a un filo

Scontro salvezza al cardiopalma per il Real Forte Querceta, impegnato sul campo dell’Aquila Montevarchi (ore 14,30). Una gara da non sbagliare per non compromettere questo delicato finale di stagione. "Mi auguro di rivedere in campo il Real Forte delle ultime settimane – spiega Francesco Buglio – a livello di prestazioni non abbiamo mai deluso e dovrà essere così anche questo pomeriggio". Se il campionato finisse oggi, Aquila Montevarchi-Real Forte Querceta sarebbe anche una delle due sfide playout del girone. Attenzione però alla forbice di punti tra le due squadre: al momento è di sei punti, con otto o più i playout non si giocherebbero. "È un motivo in più per fare bene – spiega Buglio – affrontiamo una squadra con ottime individualità, con un attaccante (Priore, ndr) che sta facendo un grande campionato. Ci vorrà la massima attenzione". Buglio torna anche sul pareggio con l’Orvietana, una gara che ben rispecchia, secondo il tecnico, il cammino della squadra. "Abbiamo creato tantissime occasione ma, un po’ per la bravura del loro portiere e un po’ per la nostra imprecisione, non siamo riusciti a concretizzare. L’Orvietana invece ha fatto due tiri e due gol: il primo su un nostro errore individuale, il secondo su un jolly pescato da un loro giocatore. Purtroppo quest’anno ci gira tutto storto". Come invertire il trend? "Con il lavoro e cercando di essere più scaltri nei momenti decisivi della gara". Buglio perde Tognarelli, uno dei suoi leader (ed ex dell’incontro); ma recupera dalla squalifica Pegollo e Meucci. Ancora out Gemmi, Scarpa e Bargellini, il dubbio più grande di formazione è se partire dall’inizio con il tridente pesante (Podestà-Pegollo-Flores Heatley) o giocarsi uno dei tre a gara in corso. Buglio chiude con un appello ai suoi giocatori. "Dobbiamo tutti fare di più, soprattutto in fase di finalizzazione. Ci mancano i gol e in questo momento non possiamo regalare nulla". L’ultimo precedente tra le due squadre a Montevarchi risale ad aprile 2019: finì 2-1 per il Real Forte Querceta grazie alle reti di Giannotti e Canalini.

Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Meucci, Maccabruni, Masi, Giubbolini; Bucchioni (Lepri), Giuliani, Pecchia; Michelucci; Pegollo, Podestà.