Serie D. Dierna: "Felici per la Coppa. Ora pensiamo al derby» Il capitano del Follonica Gavorrano, Emilio Dierna, si prepara per il derby contro il Grosseto, sottolineando l'importanza della partita e l'entusiasmo che i tifosi potrebbero portare. Inoltre, Dierna commenta la vittoria in Coppa Italia e l'obiettivo di arrivare in finale.