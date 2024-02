Serie "D": domani il match-clou al "Carraia". Il Ghiviborgo prova a sgambettare la Pianese

Match-clou, domani, al "Carraia", dove arriva la capolista Pianese, contro cui i ragazzi di Lelli puntano a fare la grande partita per confermare ulteriormente quanto di buono stanno facendo. Saliti, addirittura, al quinto posto, con la bellezza di 39 punti, i colchoneros, raggiunta praticamente la salvezza (l’obiettivo di inizio stagione), hanno, ora, l’intento di togliersi qualche bella soddisfazione, al cospetto di formazioni di rango proprio come i bianconeri di Piancastagnaio, squadra forte e quadrata in ogni reparto, al comando da tempo, ma in un momento non entusiasmante, con i suoi tanti pareggi che hanno contribuito a far tornare sotto corazzate del calibro di Grosseto e Livorno.

ll Ghiviborgo è lì, in alto, con la possibilità di rimanere in zona play-off, il sogno nel cassetto della società della Media Valle del Serchio, anche se nessuno ne parla.

Trainer Lelli ed il suo staff, com’è logico che sia, lavorano duro sul campo, con umiltà e concentrazione e guardano di partita in partita: dopo aver archiviato il previsto successo sul fanalino di coda Ponsacco, seppur con qualche sofferenza di troppo, ora questa sfida alla Pianese, impegno completamente diverso, soprattutto nella preparazione. Il gruppo si è bene allenato duranta le settimana ed è pronto, anche se con un paio di defezioni imporanti: assenti il difensore Vecchi, fermo per infortunio dallo scorso venerdì ed il laterale offensivo Giannini che sta affrettando i tempi di recupero, ma che, sicuramente, non verrà rischiato, seppure il ragazzo scalpiti per giocare.

Rientra, invece, il forte centrocampista Carli e, salvo ricadute dell’ultim’ora, tutti gli altri sono a disposizione, con il probabile ritorno alla difesa a quattro ed un possibile schieramento con alcune alternative che proviamo a ipotizzare (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Saidi (2005) a destra, Turini (2005) o Romano a sinistra; Sanzone a Bura (2004) coppia centrale; a centrocampo: Signorini (2004), Campani (2003) e Carli (o Nottoli); tridente offensivo con Lepri e Orlandi sugli esterni, Tommaso Carcani centravanti, quale punta di diamante del Ghivi, dopo essere arrivato in doppia cifra: per lui 10 reti in questo torneo. Non sono, però, da escludere altre novità.

C’è molta curiosità in tutto l’ambiente, impaziente di verificare dove possono arrivare questi ragazzi che hanno, finora, regalato ottime prestazioni e risultati importanti, soprattutto fra le mura amiche, con una sola sconfitta interna: quella contro il Livorno, all’andata; poi solo vittorie, facendo diventare il nuovo stadio come un fortino quasi inespugnabile. Atteso, di conseguenza, un buon pubblico, per spingere i biancorossoazzurri a compiere l’impresa. Calcio d’inizio, domani, alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci