Serie d: domani l’anticipo contro i bianconeri. Montevarchi, Francalanci torna a Trestina

In una settimana "corta" e segnata dal profondo cordoglio per la scomparsa prematura di Fabio Cappelli, il Montevarchi di Simone Calori sta mettendo a punto gli ultimi dettagli della trasferta al Casini di Trestina. In Altotevere si giocherà domani e non domenica, con inizio ancora alle 15, mentre le gare del 29 ottobre cominceranno alle 14,30 per la fine dell’ora legale. Nell’anticipo dell’ottava di andata, chiesto e ottenuto in vista del turno di mercoledì 1 novembre con il Ghiviborgo, i rossoblù scenderanno in campo con il lutto al braccio e prima del fischio d’avvio sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Cappelli. Sul versante tecnico, la squalifica per una giornata di Max Benucci sarà bilanciata numericamente dal rientro di Leo Francalanci. La Corte sportiva di appello ha infatti ridotto a due le tre giornate di stop.