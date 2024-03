Serie D, domenica al ’Cabassi’ arriva il Ravenna. Carpi, sale la febbre per il big match. Si punta a quota 2mila spettatori

Basta girare in queste ore per Carpi per capire come la città dei Pio stia vivendo l’attesa per Carpi-Ravenna. Nei punti strategici della città i Guidati dal Lambrusco hanno posizionato striscioni per invitare tutti i tifosi al ’Cabassi’ e con un volantino postato sui social hanno chiesto a tutti i presenti in curva Bertesi-Siligardi di portare una sciarpa. In questi 3 anni di Serie D il record sono gli 1850 della finale playoff col Corticella, poi i circa 1500 l’anno scorso con la Giana nel big match e i 1200 della ’prima’ dell’era Lazzaretti, estate del 2021, in Coppa Italia contro il Mezzolara. Quota 2mila, considerando anche i circa 300 dalla Romagna (per loro curva ospiti), sarebbe il record assoluto per una gara del girone ’D’ di quest’anno. Un consiglio per i tifosi biancorossi è quello di non attardarsi a prendere il biglietto domenica, col rischio di lunghe code ai botteghini. Per questo la prevendita comincerà già oggi dalle 10 online su Vivaticket e il Carpi i ha disposto un’apertura straordinaria della biglietteria (lato tribune) venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13, oltre a quella di domenica dalle 10 alle 15 (lato Tribune e anche via Marx). I prezzi sono invariati rispetto al solito per le curve e maggiorati di 2 o 5 euro per le tribune: tribuna centrale 35 euro, laterali 25 (ridotto donne, under 18, over 65 e disabili a 15 euro), curva Bertesi-Siligardi 12 euro (10), gratis (ma bisogna ritirare il biglietto) gli Under 14.

Dal campo. Fermo Cortesi che sta meglio e sarà rivalutato oggi, ha ripreso dopo un leggero affaticamento Calanca e anche Sall è ok. In casa biancorossa si festeggia anche la seconda laurea in pochi giorni: dopo quella di Rossi anche quella di Beretta sempre in Scienze Motorie.

Davide Setti