Serie D, domenica al ’Cabassi’ c’è il big match. Carpi, Motta stempera gli animi: "Col Ravenna gara non decisiva»

CARPI

Da una parte c’è l’entusiasmo di una rimonta a cui in pochi credevano, dall’altra la consapevolezza che a -1 dalla vetta e a 8 giornate dalla fine i giochi siano ancora tutti da scrivere. Il compito di Riccardo Motta è anche quello di tenere il suo Carpi nel mezzo, fra la carica per l’arrivo della super sfida col Ravenna e la strada dell’equilibrio. "La gara col Ravenna – le sue parole – vale quella di domenica scorsa col Sangiuliano e quella prima ancora. Conta tre punti. Ho letto le parole del presidente Lazzaretti e concordo sul fatto che non sarà decisiva, perché questo campionato ha già fatto capire che decisivo sarà domenica per domenica e noi ne siamo un esempio con la nostra rimonta. Per me la partita più importante da vincere è il prossimo allenamento, per il resto non c’è ancora niente di scontato. Da qua alla fine saranno tutte partite da vivere perché tutte hanno un obiettivo". In città si respira grande entusiasmo. "E’ un clima vedo i giocatori lavorare bene, non hanno bisogno di raccomandazioni e infatti è un po’ che non parlo alla squadra perché non c’è bisogno. I tifosi, in uno striscione, ci hanno chiesto appartenenza e credo che la squadra la stia dimostrando". Torna alla mente il pari col Borgo e il netto cambio di passo da allora. "Tutto parte dalla testa – ribadisce - e va dato atto al presidente che dopo quell’1-1 ha deciso di non cambiare, responsabilizzando ancora di più staff e giocatori. Si è cercato di tirare fuori l’orgoglio più che la bellezza del gioco: per la potenzialità che ha, il Carpi deve preoccuparsi prima di tutto del Carpi". Il Ravenna guida il campionato da inizio stagione. "Domenica mi aspetto la prima in classifica – conclude – se il Ravenna è lì è perché merita di esserci. Pur non essendo patita con i favori del pronostico, ha preso fiducia e ha giocatori che hanno capito l’opportunità che hanno. Quanti punti servono per vincere il campionato? Uno in più della seconda…".

Dal campo. A parte Maini e Ofoasi che ha corso a parte, tutti disponibili. Per la formazione la sensazione è che il solo dubbio sia in attacco fra Larhrib e Sall, per il resto tornerà Rossini in difesa al posto di Zucchini. Dopo il via online su Vivaticket, oggi scatta anche la prevendita "fisica": presso la biglietteria (lato tribune) dalle 16 alle 19, domani dalle 10 alle 13 e domenica dalle 10 alle 15 (lato Tribune e anche via Marx).

Davide Setti