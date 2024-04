Serie D, domenica al Fedini arriva il Poggibonsi. "Vediamo il traguardo ormai a un passo e vogliamo tagliarlo davanti ai nostri tifosi». Pertica ci crede: "Sangio, salviamoci subito»

SAN GIOVANNI

Gianvito Pertica è tornato titolare in pianta stabile dopo essere rimasto ai box per oltre un mese causa un infortunio al ginocchio. Arrivato alla Sangiovannese nel mercato di riparazione, abbiamo analizzato con lui il momento e la grande opportunità di chiudere i giochi che si prospetta per la squadra questa domenica quando, al Fedini, arriverà il tranquillo Poggibonsi: "Se sono contento del mio campionato? Avrei potuto certamente fare di più ma purtroppo l’infortunio rimediato a Tavarnelle contro il San Donato è risultato essere più fastidioso del solito e, così, anche i tempi di recupero non sono stati troppo brevi. Sono rientrato poi in fretta e furia per sopperire alle tante assenze delle ultime settimane, mi piace giocare nella difesa a tre perché l’ho già fatto in passato e spero assieme ai miei compagni di poter festeggiare, la prossima domenica, questa salvezza che avrebbe dell’incredibile visto come eravamo messi solo un paio di mesi fa".

Un classico match-ball per chiudere la pratica, l’ennesima occasione di mettere il punto esclamativo al loro cammino dopo le altre gettate al vento prima con Figline e successivamente a Cenaia: "Sì – afferma il 24enne barese – dopo la gara di Seravezza speravamo di poter centrare il traguardo alquanto prima ma, anche a fronte della grande rincorsa che abbiamo fatto, la stanchezza è emersa nelle ultime partite e a Cenaia, contro un avversario retrocesso, tutti noi potevamo fare di più. Ma non è certo il momento di piangere sul latte versato, domenica arriverà un Poggibonsi che sta benissimo sia fisicamente che mentalmente ma dovrà essere nostro obiettivo trovare a ogni costo la vittoria per poter festeggiare matematicamente la salvezza. Siamo pieni di infortunati, so che non sarà facile, ma vediamo il traguardo ormai a un passo e vogliamo tagliarlo davanti ai nostri tifosi che meritano tante soddisfazioni per come ci hanno sostenuto fino a oggi".

Massimo Bagiardi