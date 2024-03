Serie D: domenica al Fedini arriva la capolista Follonica Gavorrano. Il cammino da leader della Sangio. Rigucci: "La strada è ancora lunga»

SAN GIOVANNI

"È una vittoria di fondamentale importanza ma ancora non abbiamo fatto niente". Atos Rigucci non può essere che soddisfatto del successo ottenuto dai suoi domenica per 1-0 contro il Sansepolcro, diretta concorrente alla permanenza in categoria. Tutte note positive quelle giunte dal neutro Sinalunga, oltre al risultato la squadra ha confermato quanto di buono fatto nelle settimane precedenti riuscendo, peraltro, a non subire gol per la terza domenica consecutiva. Un rendimento al di sopra di ogni aspettativa, basti pensare che dall’inizio del girone di ritorno la Sangio è prima in classifica con 20 punti ottenuti con alle spalle soltanto il Follonica Gavorrano con 19. Ma di questo e altri calcoli l’allenatore azzurro non ne vuole sentir parlare.

"La squadra ha interpretato alla perfezione quello che è stato fatto durante tutta la settimana di allenamenti, giocando una partita attenta e limitando al massimo le offensive di un Sansepolcro che reputo comunque un’ottima squadra allenata da una persona come Bonura che per la categoria rappresenta una sicurezza. Credo non ci siano dubbi sulla legittimità del successo, potevamo già nel primo tempo andare sul doppio vantaggio così come nella ripresa qualche occasione è stata gettata al vento ma va benissimo così. Se siamo primi nel girone di ritorno? Non mi interessa affatto, non voglio sentire parlare di calcoli per conquistare la salvezza ma dovrà essere brava la squadra, domenica dopo domenica, a concentrarsi sull’avversario di turno e non sui punti da fare per centrare l’obiettivo. Ancora, purtroppo, non abbiamo fatto niente. Certo è che battere un diretta concorrente può valere anche doppio". Domenica, al Fedini, arriverà la capolista FollonicaGavorrano in un incontro che sarà giocato a viso aperto al cospetto di due formazioni che cercano punti pesanti per i rispettivi obiettivi.

Massimo Bagiardi