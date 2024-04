Serie D: domenica il debutto nello scontro diretto a Forte dei Marmi. La sfida di Catacchini: "Tutto per il Sansepolcro»

SANSEPOLCRO

Terzo allenamento, nella giornata di ieri, per Fabio Catacchini alla guida tecnica del Sansepolcro. Il 40enne ex calciatore bianconero (con un passato anche e soprattutto in B e in C) non è uno che si tira indietro di fronte alle sfide: "E’ vero, ci ho riflettuto un attimo prima di dire sì alla società – ha dichiarato – ma alla fine ho ritenuto di dovermi mettere in gioco per una causa importante; vi sono davanti cinque giornate decisive, la posizione di classifica non è delle migliori e faremo il possibile per raccogliere il massimo". Il suo predecessore, Marco Bonura, ha parlato di una squadra giù di corda a livello mentale. Ha notato subito questo aspetto?

"A dire il vero, non mi è sembrato, nel senso che in ognuno ho letto la grande voglia di uscire dal tunnel dei risultati negativi di quest’ultimo periodo. Un merito che attribuisco a Bricca e Bonura è quello di aver lasciato un gruppo fisicamente a posto: sul piano atletico, nulla da obiettare, per cui significa che il lavoro di preparazione è stato buono. Si tratta soltanto di andare in campo e di lottare per aggiungere punti preziosi, dhe tanto ci servono". Per il "Cata", esordio a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta in una partita che ha assunto tutti i connotati classici dello scontro diretto. Come dire, non poteva capitare di peggio? "Sarà una sorta di battesimo di fuoco e va bene: nella mia carriera di calciatore – ricorda Catacchini – ci sono già passato e non mi spaventa di certo il fatto di dover affrontare una situazione così delicata".

Il recupero degli assenti nella partita interna contro il Poggibonsi è già un ottimo punto di partenza. L’unico punto interrogativo rimane perciò Essoussi? "Adnane sta svolgendo lavoro differenziato, quindi vedremo se sarà possibile recuperare anche lui. Per il resto, torneranno i vari Borgo, Della Spoletina, Ferri Marini e Mezzasoma: non è poco per un appuntamento che non dobbiamo assolutamente fallire".

Claudio Roselli