Serie D: domenica il derby che può regalare la salvezza. Masetti, obiettivo Figline: "Sangio vicina alla meta»

SAN GIOVANNI

Andrea Masetti, giunto alla Sangiovannese nel mercato invernale nel bel mezzo delle tante operazioni fatte dalla società, sta risultando uno dei più continui in fatto di prestazioni e la doppietta, pesantissima, di Seravezza non ha fatto altro che mettere la classica ciliegina sulla torta su di un momento davvero felice per lui ma per tutta la squadra in generale: "Per un difensore non è assolutamente facile segnare, figuriamoci realizzare una doppietta che peraltro è la mia prima in carriera. Felicissimo per aver contribuito a un successo pesante ma ancora non siamo a niente e quanto prima dobbiamo conquistare quei punti che mancano al traguardo salvezza". E l’occasione giusta potrebbe essere proprio domenica quando al Fedini arriverà il Figline: "Non vogliamo e non passiamo guardare troppo più in là, viviamo giornata dopo giornata e questa domenica abbiamo l’opportunità di mettere in cassaforte il discorso salvezza contro una formazione sicuramente in forma ma alla nostra portata come il Figline".

Non sarà assolutamente facile avere la meglio dei gialloblu anche per due defezioni non da poco come quelle di Antezza e Massai: "È l’unico neo che ci portiamo da Seravezza, abbiamo perso due elementi davvero forti e importanti per la nostra squadra e difatti, a dirla tutta, non mi sono goduto appieno la doppietta. Ma dobbiamo comunque girare pagina".

Massimo Bagiardi