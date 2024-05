Serie D: domenica l’abbraccio con i tifosi del Montevarchi. Beoni non s’accontenta: "Ora battiamo Malotti»

MONTEVARCHI

"Il problema principale da risolvere per l’ultima di campionato con il Grosseto sarà mantenere la squadra concentrata dopo la volata che ha portato la alla salvezza con un turno d’anticipo. Lavorerò, quindi, sulla motivazione dei ragazzi, chiedendo loro uno sforzo ulteriore, perché teniamo molto a migliorare ancora la classifica e ad ottenere un risultato di prestigio di fronte ad una formazione che ha lottano fino all’ultimo per il primato inchinandosi solo alla Pianese". Parole di Loris Beoni (nella foto) che spera di chiudere la stagione in bellezza al Brilli Peri contro i torelli del grande ex Roberto Malotti. Un tecnico ancora amatissimo dalla tifoseria dell’Aquila che non potrà scordare facilmente la cavalcata trionfale conclusa nel giugno 2021 con la promozione in Lega Pro, categoria confermata nel torneo successivo grazie a un vero miracolo sportivo. Eppure, a prescindere dall’affetto per il tecnico fiorentino che lasciò la panchina rossoblù per motivi di salute nel febbraio 2023, Lischi e soci proveranno a rendere dura la domenica agli ospiti, a loro volta decisi a far bottino pieno. Il secondo posto dei maremmani, del resto, non è in cassaforte nonostante i 63 punti. Un gradino sotto, infatti, c’è il Follonica Gavorrano, atteso a Ghivizzano dal Ghiviborgo e in lizza con i grossetani per la piazza d’onore. Insomma, se i valdarnesi andranno in campo per raccogliere al triplice fischio l’applauso degli sportivi, il Grifone non verrà certo in Valdarno per una merenda fuori porta.

All’indomani della gara di commiato, poi, scatterà il momento di analizzare gli aspetti che non hanno funzionato al meglio nel torneo, ricercando le responsabilità di un cammino di eccessiva sofferenza. Una riflessione che potrebbe portare persino a cambiamenti significativi nell’area tecnica. Nel frattempo per il Valdarno la salvezza di Montevarchi e Sangiovannese significa consolidare l’interesse delle tifoserie del comprensorio in un girone di Interregionale che comprenderà di nuovo anche il Figline e, speriamo, il Terranuova Traiana.

Giustino Bonci