Serie D: dopo l’addio a Rigucci il tecnico del Foiano sarebbe nel mirino della società azzurra. Sangio, c’è Zacchei in pole per la panchina

SAN GIOVANNI

Tra pensieri di varia natura per tutto quello che è accaduto attorno alla società, i dirigenti della Sangiovannese stanno comunque lavorando per programmare il futuro e, nello specifico, la prossima stagione in serie D. Di comunicazioni ufficiali, se si esclude l’addio di Atos Rigucci, non ne sono arrivate proprio perché si sta cercando di riunire più forze possibili, economicamente parlando, per poi stilare un progetto e costruire, al tempo stesso, la rosa targata 2024/2025. Da Foiano della Chiana, però, rimbalza una voce secondo la quale il tecnico Filippo Zacchei, fresco di separazione proprio con la compagine amaranto, sarebbe nel mirino dei dirigenti azzurri dopo quasi tre anni di permanenza sulla panchina chianina, durante i quali è sempre riuscito a conquistare la salvezza in Eccellenza come gli era stato chiesto. Classe ’80, un buon passato di calciatore tra serie C e serie D prima come esterno alto e poi sul finire della carriera come mediano, sarebbe un profilo assolutamente interessante per il Marzocco perché giovane e voglioso di cimentarsi in una categoria che, almeno in questa veste, non lo ha mai visto protagonista.

Allena da qualche anno, ha fatto la gavetta nelle giovanili del Foiano per poi prendere le redini della prima squadra dopo l’esonero dell’ex azzurro Andrea Benedetti a febbraio del 2022. Sempre riguardo l’aspetto tecnico non ci sono novità circa la permanenza in azzurro del ds Marcello Bucciarelli così come le voci che vorrebbero in sua sostituzione l’attuale responsabile del settore giovanile dell’Arezzo Giorgio Contu. Ogni giorno, sotto questo punto di vista, potrebbe essere decisivo.

Massimo Bagiardi