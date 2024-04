Serie D. Dubbi Carpi, si decide per Verza. Pistoiese verso il forfeit a Lodi

CARPI

Sono ancora tanti i dubbi di mister Serpini per la sfida di domani col Progresso. Senza Rossini, Tentoni e quasi certamente anche Ofoasi, nel 4-3-1-2 biancorosso resta il punto interrogativo a destra in difesa dove Verza ha svolto solo lavoro in palestra per un fastidio muscolare e sarà rivalutato in mattinata ma si scalda Tcheuna, per il resto Zucchini affiancherà Calanca con Cecotti a sinistra. In mediana il secondo punto interrogativo perché Rossi ha giocato due grandi gare ma resta aperta la candidatura anche di Beretta, poi davanti mister Serpini può scegliere da tutto il mazzo: Cortesi si è ripreso dalla gastrite e dovrebbe tornare dal 1’ nel ruolo di trequartista al posto di Larhrib, in attacco Saporetti non si tocca, al suo fianco Sall (sofferente a un piede dopo un colpo subito ad Agliana) e Arrondini si giocano l’altra maglia. Ieri per la prima volta ha svolto tutto il lavoro, partitella compresa, anche Maini che potrebbe strappare anche una convocazione 7 mesi dopo il crack al ginocchio.

Arbitro. Dopo 2 anni il Carpi torna a incrociare l’arbitro Davide Matina di Palermo, sciagurato fischietto del successo per 2-1 del 30 marzo 2022, quando dopo essersi in ventato il rosso diretto a Lordkipanidze (che non fece nemmeno fallo), lasciò i biancorossi in 9 per l’espulsione di Walker.

Pistoiese. Solo oggi si capirà se la Pistoiese domani sarà a Lodi per giocare la sua gara con il Fanfulla dopo l’arresto del patron De Simone. "Lo staff e tutti i tesserati della Pistoiese – si legge nel comunicato della squadra – hanno deciso di rendersi disponibili a proseguire la stagione, a patto che ci siano le condizioni gestionali ed economiche sufficienti. Condizioni che allo stato attuale non sussistono". Ad oggi le chance di giocare sono vicine allo zero: ieri si è dimesso anche il team manager.

Davide Setti