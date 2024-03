Serie D E PROMOZIONE. Assalto alla Tritium. La Folgore vuole il 13

Nel giovedì pre-pasquale brianzole in campo in serie D e in Promozione. La Folgore Caratese vuole fare… 13 risultati utili consecutivi e sarà ospite alle 14.30 della Tritium. Gli azzurri affronteranno una squadra in lotta per non retrocedere, ma come ha lasciato intendere capitan Arpino (che segna da tre match), la squadra lambraiola non è in vena di regali. Invece per il girone A di Promozione Lentatese e Ceriano scendono in campo rispettivamente alle 21.15 e alle 20.30 contro Lomazzo e Accademia BMV. La Lentatese ha una ghiotta possibilità di allungare il passo visto che dopo i match di domenica è prima. Trasferta per il Ceriano a Vanzaghello contro una diretta concorrente proprio della Lentatese. L’Accademia si gioca le residue speranze di primo posto, la squadra di Pepe cerca la salvezza.

Ro.San.