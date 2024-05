Serie D. Ecco playoff e playout, tante lombarde in campo

C’è chi spera di spiccare il volo verso la Lega Pro e chi , invece, vuole tenere i piedi saldamente in categoria. Decollano oggi i playoff e i playout della serie D.

Nel girone A il Città di Varese affronta per i playoff al Franco Ossola il Vado. I biancorossi hanno concluso la stagione terzi con 66 punti, i liguri quarti con 65. Nelle due sfide del campionato il Cdv vinse in casa all’andata per 1-0 e il Vado si rifece con identico punteggio al Chittolina. Dirige Gianluca Guitaldi di Rimini.

Molte le lombarde impegnate nel girone D. Per i playoff la Varesina quinta in classifica con 68 punti sarà di scena al Garilli con il Piacenza secondo con 74. Le sfide di campionato terminarono in parità, 1-1 a Piacenza e 2-2 a Venegono Superiore. Dirige Carlo Esposito di Napoli.

L’altra sfida playoff è il derby bresciano Pro Palazzolo- Desenzano Calvina , il primo terzo con 73 punti, il secondo quarto con 69. E’ il quarto incontro stagionale tra le due compaini, il Desenzano ha prevalso in campionato sia all’andata in casa per 2-1 sia al ritorno per 1-0. In Coppa Italia la Pro Palazzolo ebbe invece la meglio per 5-4 dopo i calci di rigore. Dirige Giovanni Gianni di Reggio Emilia.

Nei playout vi sarà invece a Verano Brianza il derby tra Legnano (nella foto il tecnico Zattarin) e Castellanzese, rispettivamente quintultimo con 42 punti e quartultima con 39. All’andata a Legnano i lilla vinsero per 2-1, al ritorno fu invece 0-0. Dirige Matteo Dini di Città di Castello.

Nel girone C due squadre saranno impegnate nei playout. Il Breno riceve al Tassara il Cjarlins Muziane. In campionato all’andata in terra veneta finì 2-2 e al ritorno in Valle Camonica 1-1. Il Breno ha concluso la stagione regolare quintultimo con 37 punti, il Cjarlins quartultimo con 35. Dirige Mario Picardi di Viareggio. L’Atletico Castegnato sarà invece di scena al Casee per affrontare i padovani della Luparense. All’andata in terra bresciana finì 1-1, al ritorno in casa la Luparense vinse per 3-0. Nella classifica finale la Luparense si è piazzata sestultima con 39 punti e l’Atletico Castegnato terzultimo con 33. Dirige Alessandro Recchia di Brindisi.

Cristiano Comelli