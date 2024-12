Serie D ed Eccellenza. Il Seravezza anticiperà al sabato. Separazione fra Brega e Viareggio

Anticiperà al sabato il Seravezza Pozzi nella prossima giornata del campionato di Serie D. La gara, valevole per la 17ª giornata (l’ultima sia d’andata che dell’anno solare 2024) del girone E tosco-umbro-laziale-ligure fra Seravezza Pozzi e Follonica Gavorrano si giocherà infatti sabato 21 dicembre alle ore 14.30 sul sintetico dello stadio “Buon Riposo“ di Pozzi. Fra l’altro sarà anche una partita molto bella da vedere: un vero match–clou oltre che “derby“ toscano. Lucio Brando e Marco Masi sono due grandi allenatori della categoria e dovrebbe venirne fuori uno bello spettacolo tecnico-tattico prima delle feste.

In Eccellenza intanto continua inesorabile la rivoluzione d’inverno del Viareggio che saluta definitivamente anche l’attaccante Cristian Carlo Brega. Dopo esser finito in tribuna domenica per scelta tecnica ecco che per Brega c’è stata la risoluzione consensuale del contratto col club bianconero che lascia dopo aver vinto il campionato di Promozione nella scorsa stagione... mentre in questa non era mai riuscito a segnare.

Cambia la panchina del Mobilieri Ponsacco sempre nel girone A d’Eccellenza Toscana con l’esonero di Massimo Macelloni e del suo vice Guglielmo Urso. La società rossoblù, che sta operando anche vari cambi sul mercato, affida la guida al lucchese Leonardo Tocchini (ex del Montecatini e prima al Marginone).