Serie D ed Eccellenza. Sammaurese, in quel di Carpi è d’obbligo tornare a fare punti

Senza guardare chi sia l’avversario, senza guardare se giochi sul tuo campo o in trasferta, oggi la Sammaurese con uno sforzo che non deve essere solo fisico, tecnico o tattico, ma soprattutto di mentalità e di determinazione e volontà di ottenere un certo tipo di risultato senza guardare troppo a come potrebbe e dovrebbe arrivare, deve mettersi tutto alle spalle e tornare a fare punti per muovere la classifica. In fondo anche il Carpi ha i suoi problemi a cui pensare che non sono certo pochi. Infatti gli emiliani assieme alla Pistoiese erano i grandi favoriti nei pronostici estivi per la vittporia del girone ma se il campionato finisse oggi sarebbero fuori anche dai playoff.

Anche il cammino interno del Carpi finora non è da certamente primissimi posti; tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, dal punto di vista dei gol segnati però la squadra allenata da Serpini mantiene le promesse perché con ben 24 centri è la squadra più prolifica del girone.

Mister Mirko Taccola sta vivendo un momento non facile e ha poco di cui sorridere, L’allenatore della Sammaurese spera di poter avere presto tutti i suoi ragazzi a disposizione ed anche ovviamente in buone condizioni. Gasperoni oggi sconta l’ultima giornata di squalifica, Pacchioni continua a combattere col fastidio all’inguine, Montesi è rientrato domenica scorsa ma non è ancora in condizone perfetta. Anche il Carpi però ha uno squalificato, in panchina non potrà andare infatti Cristian Serpini conseguenza della espulsione della scorsa domenica. Squadre in campo alle 14,30 allo stadio “Cabassi “ di Carpi, dirige l’incontro Alessandro Angelo. La Sammaurese vuole tornare dall’Emilia con un risultato positivo.

Intanto si è aperto il mercato per i dilettanti, o meglio in questi giorni sono aperte le liste di svincolo e nel campionato di Eccellenza molte società si stanno muovendo. Ma oggi il pensiero deve cancellare eventuali movimenti, contatti, telefonate e trattative e deve andare solo ed esclusivamente al campo da gioco lasciando fuori tutto il resto. Il Gambettola oggi ha una buona occasione per avvicinare la zona playoff, per farlo però deve battere il Medicina Fossatone, attuale terza forza del girone, in una gara nella quale i due tecnici, Geraci e Bernacci, vedranno le loro squadre dalla tribuna perché entrambi squalificati.

Anche il Diegaro viaggia oggi per andare ad affrontare il Reno con la voglia di confermare la sua predisposizione a cogliere ottimi risultati in trasferta. Scontro diretto in zona salvezza allo stadio di Conselice fra Sanpaimola e Savignanese, due delle deluse di questa prima parte di campionato.

Roberto Daltri